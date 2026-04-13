خسارات ۲۳ میلیارد تومانی واحدهای مسکونی و تجاری سمنان در حملات دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان سمنان در فرمانداری سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد شهرستان سمنان اظهار داشت: در قالب این طرح، دهکهای یک تا چهار فاقد مسکن میتوانند با آورده ۳۰۰ میلیون تومانی از تسهیلات مسکن بهرهمند شوند.
وی افزود: این طرح با هدف حمایت از اقشار کمبضاعت طراحی شده و مشمولان میتوانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد استفاده کنند.
فرماندار سمنان در ادامه به موضوع خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ، حدود ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری وارد شده است.
صمیمیان تصریح کرد: فرآیند ارزیابی و کارشناسی خسارات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده و در مواردی ظرف ۲۴ ساعت، کارشناسی واحدهای آسیبدیده صورت گرفته و روند پرداخت خسارات نیز در حال انجام است.
وی در پایان بر تداوم حمایت از اقشار آسیبپذیر و تسریع در جبران خسارات تأکید کرد.
