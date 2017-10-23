داستان همشهری آبان ماه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره آبان ماه داستان همشهری و در داستانهای خارجی که در این شماره با دبیری مژده دقیقی انتخاب شده است، سه داستان کوتاه را از زبان انگلیسی برای مخاطبان در نظر گرفته شده است. همچنین طی یادداشتی مخاطبان را با نویسندههای این آثار و دلایل انتخاب داستانها آشنا شدهاند. جز مژده دقیقی، فرزانه طاهری و لیلا نصیریها دیگر مترجمان این بخش هستند.
بخش «درباره داستان» این شماره نیز با نگاهی به پرونده «میانفصل پاییز» فراهم شده. دو گفتوگو با دنیس جانسون و تد چیانگ و جستاری از ادرین سلت مطالب این بخش است که خوانندگان را با نویسندگان این سه داستان بیشتر آشنا میکند.
از دیگر مطالب مجله، «نقطههای دور» است در بخش درباره زندگی که فاطمه ناهیدی، نخستین زن آزاده ایرانی، خاطراتش را از نخستین روزهای جنگ روایت کرده. بخش روایتهای داستانی این شماره نیز به مناسبت هفته کتاب نگاهی دارد به ساخت یک کتابخانه در ایران باستان و همچنین آگهی اولین قرائتخانههای ایران.
از دیگر مطالب این شماره در بخش مستند است که طی آن مخاطبان و نویسندگان تجربههایشان را از وصلههای ناجور فامیل روایت میکنند.
حسن عالیزاده، محمد مستقیمی، اصغر عبداللهی، صمد طاهری، گلستان جعفریان، سلمان باهنر، محمد طلوعی، وله سوینکا، جف دایر، جنیفر ایگان و... از دیگر نویسندگان و هنرمندان این شماره هستند.
هشتاد و دومین شماره ماهنامه داستان همشهری در ۲۶۴ صفحه با قیمت ۷۰۰۰ تومان، از اوایل آبان در روزنامهفروشیها و کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور در دسترس مخاطبان است.
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