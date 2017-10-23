به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های «عرفان و اندیشه علمی؛ نسبت علم و عرفان در بستر فرهنگ ایرانی» با سخنرانی سیدعبدالحمید ضیایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این نشست، نخستین جلسه از ۱۰ جلسه‌ای است که هر شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن انجمن‌های دانشکده علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.

نشست «عرفان و اندیشه علمی» با همکاری انجمن جامعه‌شناسی و انجمن انسان‌شناسی برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در این سخنرانی آزاد است.

گفتنی است، سالن انجمن‌های علمی دانشکده علوم اجتماعی در این دانشکده به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم‌طبقه اول پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.