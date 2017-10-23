«ساخت چین» به پای برج آزادی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، پروژه «ساخت چین» توسط نگار فرجیانی و نارسیس سهرابی تا کنون به ۹ شهر و پنج کشور دنیا رفته است.

پروژه ادامه دار «ساخت چین» تجربه ای است از مشارکت شهروندان و هنر تعاملی در فضای عمومی که به شکل بازی با توپی در سه رنگ اجرا می شود.

این پروژه هنری، سال ۱۳۹۰ با نمایش این توپ در شهر یزد آغاز شد و طی ۶ سال از شهرهای دبی (امارات متحده عربی)، تفلیس و روستاوی (گرجستان)، تورنتو (کانادا)، مرکز شهر شیکاگو (ایالت ایلینوی آمریکا)، سیاتل (واشنگتن)، دانشگاه شهر ارواین (کالیفرنیا) و دانشگاه شهر یوجین (ایالت ارگان) گذشته و اکنون به برج آزادی تهران رسیده است.

پروژه «ساخت چین» پس از برج آزادی تهران به شهرهای دیگر دنیا نیز سفر خواهد کرد.