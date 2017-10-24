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۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۳

پخش مستند «ریشه‌های دشمنی» از شبکه چهار

پخش مستند «ریشه‌های دشمنی» از شبکه چهار

شبکه چهار سیما به مناسبت اعتراض و افشاگری امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون، مستند «ریشه های دشمنی» را روی آنتن می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، به مناسبت چهارم آبان سالروز سخنرانی افشاگرانه امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون، گروه سیاسی شبکه چهار سیما مستند ۳۰ دقیقه ای «ریشه های دشمنی» را تهیه و آماده پخش کرده است.

«ریشه های دشمنی» به تهیه کنندگی فرج آلادین در قالب مستند گزارشی تولید شده و در آن با اسدالله بادامچیان از بنیانگذاران حزب موتلفه اسلامی و عضو شورای مرکزی این حزب و حمید روحانی پژوهشگر تاریخ درباره علل و افشاگری امام خمینی (ره) علیه پذیرش لایحه کاپیتولاسیون گفتگو شده است.

پخش صحبت های امام خمینی (ره) در این زمینه و پخش تصاویر آرشیوی از دیگر بخش های این مستند است.

«ریشه های دشمنی» پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

کد مطلب 4123195
عطیه موذن

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