کاروان «پیوند» به ترکیه رسید/ اهمیت آب و هوا در صادرات حصیر

امیرمهدی طاهریفر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: کاروانپیوند در گام نخست با خرید تضمینی حصیر از هنرمندان حصیرباف و کمبرخوردار استانهای جنوبی آغاز شد و در همین راستا برای معرفی این هنر و هنرمندان گمنام آن، حصیر در نمایشگاههای متعددی عرضه و امکان خرید آنلاین آن برای علاقمندان سراسر کشور مهیا شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ایرانیان ادامه داد: پس از برگزاری موفق نمایشگاههای متعدد در تهران، اصفهان و همدان، این بار تصمیم گرفتیم تا در نمایشگاه ایران در استانبول ترکیه شرکت و حصیرهای ایرانی به عنوان یکی از قدیمیترین هنرهای کاربردی ایرانیان به جهانیان معرفی کنیم و هم از این طریق امکان زمینه رقابت حصیر ایرانی را با نمونههای خارجی فراهم آوریم.
طاهریفر خواستار توجه و حمایت مردم از حصیر و حصیربافی شدند تا با کمک آنها بتوان طرح تضمینی خرید حصیر را زنده نگه داشت.
مجری طرح کاروان پیوند در ادامه به کمپین ملی #حصیربخریم در فضای مجازی اشاره کرد که با استقبال هموطنان روبه رو شده است.
طاهری فر این طرح را یک طرح بلندمدت دانست و افزود: هدف ما حمایت از صنایع دستی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان به عنوان تولیدکننده و مخاطبان هنرهای دستی است. این طرح در چند مرحله اجرا میشود که مرحله نخست آن با توجه به این که امسال را سال حصیر نام نهادهاند به حصیربافی اختصاص پیدا کرده است.
وی با اشاره به این که شناسایی هنرمندان برعهده معاونت صنایعدستی بوده است بیان کرد: ایده اولیه این طرح را معاون صنایع دستی مطرح و هنرمندان هشت استان کشور در زمینه حصیربافی را شناسایی و معرفی کرد. شرکت حامیان هم، وظیفه خرید و ایجاد بازار برای کالاها را برعهده داشته و دارد.
طاهریفر در پاسخ به این که حصیر در شمار صنایعدستی ارزان است؛ از این رو امکان خرید محصولات تولید شده در حجم انبوه وجود داشته؛ اما با صنایع دستی دیگر نمیتوان چنین کرد گفت: طرح کاروان پیوند، یک برنامه گام به گام است. ما در این طرح، ابتدا بر اساس اطلاعاتی که جمعآوری کردهایم روی کالاهایی متمرکز شدهایم که بازار کمتری داشتهاند. حصیر، اگرچه ارزان است اما سهم بسیار کمی را به نسبت خاتم به خود اختصاص داده؛ از سوی دیگر ما در مرحله نخست به سمت استانهای به اصطلاح، کم برخوردارتر رفتهایم.
او به صادرات حصیر و فرآوردههای دستی حصیربافان اشاره و بیان کرد: ما در بخش صادرات حصیر نمیتوانیم شرایط آب و هوایی را نادیده بگیریم.
طرح خرید تضمینی صنایع دستی به همت معاونت صنایعدستی کشور با خرید تضمینی حصیر از استانهای جنوبی آغاز شد و تاکنون نمایشگاههایی در کاخ نیاوران، برج میلاد، مصلای تهران، فدراسیون شطرنج، نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی و نمایشگاههای صنایع دستی استانی در استانهای همدان و اصفهان توسط مجری طرح برگزار شده است.
این نمایشگاه از سوم تا ششم آبان در محل برگزاری نمایشگاه های استانبول در نزدیکی فرودگاه آتاتورک برگزار میشود.
نظر شما