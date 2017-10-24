به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر خبری تحت عنوان «اخراج ٦٠٠ ترویج‌گر از بانک صادرات ایران» در فضای مجازی منتشر شده است.

روابط عمومی بانک صادرات، توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرد:

١- هیچ یک از ترویج‌گران مذکور در اخبار منتشره، با بانک صادرات ایران قرارداد استخدامی نداشته و صرفاً طرف قرارداد شرکت گسترش انفورماتیک ایران بوده‌اند.

٢- هیچ یک از ترویج گران، اخراج نشده اند، بلکه شرکت فوق الذکر به منظور انجام خدمات موضوع قرارداد منعقده با بانک و متناسب با مدت آن و به‌صورت موقت، تعداد نفراتی را به خدمت گرفته که با خاتمه قرارداد اصلی و قراردادهای کار یادشده با افراد مذکور تسویه حساب کرده است.

٣- قراردادهای کاری منعقده فی مابین شرکت صدرالذکر و افراد مزبور به هیچ وجه متضمن شرط الزام به تمدید پس از اتمام پروژه و یا شرط استخدام در بانک نبوده و این بانک نسبت به ایشان هیچ گونه تعهد خدمتی و استخدامی ندارد.