ابزار تازه مایکروسافت برای بهبود خواندن و نوشتن دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این ابزار هوشمند به نام Learning Tools با بررسی نوشته های دانش آموزان به آنها کمک می کند تا غلط های دستور زبانی و ویرایشی و نگارشی خود را شناسایی و آنها را برطرف کنند. این ابزار پیشنهاداتی را در همین زمینه به کاربران ارائه می دهد.

یکی دیگر از قابلیت های ابزار یادشده موسوم به Immersive Reading برای خواندن متون با صدای بلند و علامت گذاری بخش های دارای اغلاط نگارشی و ویرایشی قابل استفاده است.

دسترسی به این خدمات ابتدا از طریق یک پلاگین در برنامه وان نوت ممکن شد و به تدریج به دیگر برنامه های آفیس و از جمله نسخه های رومیزی، همراه و تحت وب آن اضافه شده است. قرار است خدمات یادشده به زودی به نسخه سازگار با آی پد برنامه ورد اضافه گردد.

نسخه سازگار با آی پد برنامه یادشده ضمن قرائت صوتی متون و علامت گذاری آنها، پیشنهاداتی برای تغییر برخی کلمات و علامت گذاری ها ارائه می دهد و حتی می تواند جمله بندی ها را تغییر دهد. خدمات یادشده علاوه بر زبان انگلیسی برای چندین زبان دیگر نیز در دسترس است.