راه اندازی فاز دوم پالایشگاه آبادان یک ضرورت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر امروز در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از شهرهای آبادان و خرمشهر اظهار کرد: این سفر به منظور بررسی وضعیت موجود در صنایع کشور از جمله پالایشگاه آبادان در جهت ارتقای تولید و کسب درآمد بیشتر و ایجاد فرصت های شغلی در سال اقتصاد مقاومتی انجام شد. در پالایشگاه به دنبال انجام فازهای مختلف هستیم زیرا پروزه فاز دو به عنوان یکی از وعده دولت است که بایستی انجام شود.

حسنوند عنوان کرد: آبادان به عنوان پایتخت مقاومت ایران اسلامی در جنگ تحمیلی است که این بزرگی به گردن نظام و مردم دارد و انجام این پروژه ها ادای دین به این مردم ایثارگر است.

وی تصریح کرد: در جلسه آینده کمیسیون انرژی با وزیر نفت و دست اندرکاران شرکتهای چهارگانه این وزارت، در خصوص موارد ذکر شده از سوی مسئولان شهری و بازدیدهایی که خودمان داشتیم و مسائل را دیدیم به بحث و تبادل نظر می پردازیم. سعی می کنیم تا در بودجه سال ۹۷ برای صنایع شهرهای آبادان و خرمشهر ملاحظاتی را داشته باشیم.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان یکی از ضرورت ها و یک فرصت ملی است که به امید خداوند اجرای آن آغاز شده است. ضمن آنکه فاز ۴ پالایشگاه آبادان نیز به عنوان یک ضرورت در تکمیل ظرفیت پالایشگاه نیز پس از فاز ۲ انجام می شود

حسنوند بیان کرد: به طور قطع، کمیسیون انرژی مجلس بر اساس مسئولیتی که بر عهده دارد با همراهی نمایندگان در جهت تحقق اهداف می کوشد.