خدمات ویژه بسیج شهرداری تهران در مراسم اربعین حسینی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابائی مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به مراسم با شکوه پیاده روی اربعین حسینی(علیه السلام) در کشور عراق اظهار داشت: کنگره بزرگ اربعین، بزرگترین اجتماع مذهبی مسلمانان است که در جهان نظیر ندارد، این راهپیمایی بزرگ یک رکورد شناخته می‌شود، رکوردی که حدود ۲۰ میلیون نفر مسلمان از نقاط مختلف جهان با پای پیاده برای زیارت حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) به سمت کربلای معلی حرکت کرده و با خلق حماسه ای بزرگ، فریاد هیهات من الذله را سر می دهند.

بابائی گفت: در مسیر زائران موکب‌ها و خیمه‌های فراوانی برای پذیرایی برپا شده است که صحنه‌های بسیار زیبایی را خلق می‌کنند. اکثر مردم قبایل و عشایر مختلف در این مسیر خیمه و چادر برپا کرده و با تمامی دارایی خود حتی به اندازه قرص نان یا با شستن پای زائران به مردم خدمت می‌کنند و این خدمت را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانند.

وی با بیان این که بسیج شهرداری تهران همانند سال های گذشته در کنار مردم عراق به زائرین اربعین حسینی خدمات رسانی می کند، ابراز داشت: حضور موثر شهرداری تهران از قبل و بعد مرزهای کشور عراق در زمینه خدمت رسانی به زائرین حرم حسینی(علیه السلام) ، نشان دهنده عشق و ارادات نیروهای خدومی است که به صورت افتخاری در این مراسم حضور یافته و به صورت شبانه روزی از ۱۰ روز قبل تا سه روز بعد از اربعین حسینی و به مدت ۱۳ روز به زائران حرم امام حسین (علیه السلام) خدمت رسانی می کنند.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران اضافه کرد: به همین منظور موکب علی بن موسی الرضا (علیه السلام) که در کنار عمود ۷۰۷ و در مساحت ۶ هزار متر مربع برپا شده است و روزانه آماده پذیرایی از ۱۰هزار نفر زائر خواهر و برادر با امکاناتی شامل ۶هزار متر خوابگاه، ۸۰۰ متر مربع درمانگاه، ۷۰ دستگاه حمام و ۲۳۰ چشمه سرویس بهداشتی نسبت به خدمت رسانی به زوار اقدام می کند.

بابایی گفت: هزینه های موکب علی بن موسی الرضا(علیه السلام) با کمک خیرین بسیج شهرداری تهران تامین و امسال نیز حدود ۲۵۰ نفر خدام زبده و با تجربه جهادی به صورت افتخاری جهت حضور در این موکب گزینش شده و با هزینه خودشان (ایاب و ذهاب) در این موکب ها حضور می یابند که هیچ گونه حقوق، دستمزد و یا حق ماموریتی نیز دریافت نخواهند کرد.

وی از برپایی کلینیک درمانی با همکاری بسیج شرکت شهر سالم خبر داد و تصریح کرد: با کمک خیرین بیش از ۸۰۰ متر مربع فضای درمانی دائمی احداثدر این موکب احداث شده و ۷۰ نفر پزشک مجرب شامل جراح، پزشک عمومی، زنان، اطفال، ارتوپد و پرستار جهت درمان زائران حسینی(علیه السلام) در این درمانگاهها حضور می یابند و داروهای مورد نیاز این درمانگاه ها نیز توسط خیرین تامین و تجهیز می شود.

بابائی به اقدامات فرهنگی بسیج شهرداری تهران در این ایام اشاره کرد و گفت: فضا سازی مسیر راهپیمایی از نجف تا کربلا، نصب بنرهای فرهنگی در سازه های متحرک در مسیر راهپیمایی، فضا سازی محیطی فرهنگی، برگزاری نمازهای جماعت در سه نوبت، برپایی مراسم ها و هیئات با حضور مداحان اهل بیت عصمت و طهارات علیهم السلام و سخنرانان برجسته کشور ، برپایی غرفه های احکام ویژه بانوان و آقایان ، غرفه خیاطی ، تعمیر کیف و کفش ، تعمیر ویلچر، بازی کودکان در موکب علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ، و... از جمله اقدامات فرهنگی است که در این ایام انجام می شود.

وی گفت: با توجه احساس نیاز شدید به ایجاد سرویس بهداشتی و حمام در طول مسیر پیاده روی، کار توسعه، احداث بنا و تجهیز این موکب با بیش از ۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام مجهز به آب گرم و با تاسیسات کامل مورد بهره برداری و در اختیار زائرین قرار خواهد گرفت.

بابائی افزود: امسال با تجهیز موکب علی بن موسی الرضا(علیه السلام) ، امکان شستشوی ۱۰۰ هزار پتوی موکب های عراقی نیز به صورت رایگان فراهم شده است.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران خادمی آستان امام حسین(ع) را افتخاری بزرگ و توفیقی ارزشمند عنوان کرد و گفت: خادمی زائرین اربعین حسینی(ع) یکی از فرصت ها و توفیقاتی است که نصیب هر کس نمی شود و کسانی که در مراسم اربعین حسینی(ع) حضور می یابند، این توفیق به صورت خاص نصیبشان می شود، لذا افتخار خدمت گذاری به زائرین اربعین حسینی(ع) ، افتخاری بلند مدت است که نصیب ما شده است و باید شکر گذار این نعمت باشیم.