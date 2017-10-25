به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نخستین تریلر از فیلم «نخ موهوم» با نقشآفرینی دنیل دی-لوییس که آخرین فیلم این بازیگر پرافتخار پیش از بازنشستگی خواهد بود، پخش شد.
با کارگردانی پل توماس اندرسون، این بازیگر در نقش شخصیتی به نام رنولدز وودکاک ظاهر میشود که یک تولیدکننده مشهور لباس در دهه ۱۹۵۰ بعد از جنگ جهانی دوم در شهر لندن است که وارد رابطهای پیچیده با زنی با اراده و قوی با نقشآفرینی ویکی کریپس میشود.
بعد از فیلم درام «خون به پا خواهد شد» سال ۲۰۰۸ که داستانش مربوط به دوران رونق نفتی بود، این دومین همکاری بین دی-لوییس و اندرسون است. مثل همان فیلم، موسیقی متن فیلم «نخ موهوم» را جانی گرینوود از گروه موسیقی راک بریتانیایی رِیدیوهِد نوشته است که موسیقی دیگر فیلمهای اندرسون یعنی «استاد» و «گناه ذاتی» را هم نوشته بود.
با وجود حضور دی-لوییس و گرینوود، جدیدترین فیلم اندرسون شباهتی با فیلمهای قبلیاش ندارد چون تا اینجا داستان تقریبا تمام آنها در ساحل غربی ایالات متحده به وقوع میپیوست.
انتظار میرود این فیلم از پروژههای درخشان فصل جوایز باشد و بدون شک دی-لوییس یکی از رقبای اصلی جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد سال آینده خواهد بود. اگر او موفق به کسب این جایزه شود، برای چهارمین بار این جایزه را از آن خود خواهد کرد چون تا به حال برای فیلمهای «پای چپ من» محصول سال ۱۹۸۹، «خون به پا خواهد شد» سال ۲۰۰۷ و «لینکلن» سال ۲۰۱۲ آن را برده بود.اما در تضاد با او، اندرسون هرگز تا به حال نتوانسته اسکاری را به خانه ببرد، حتی با وجود این که کارگردانی شدیدا خوشنقد است و طی مسیر حرفهای کاری پربار خود چندبار نامزد دریافت اسکار شده است.
دی-لوییس اوایل همین سال خبر بازنشستگی خود از بازیگری را اعلام کرد و این حرکتی بود که خیلی از چهرههای صنعت فیلم را شوکه کرد. سخنگویش در بیانیهای گفت: «او به شدت از تمام همکاران و مخاطبانش طی سالها سپاسگزار است. این تصمیمی خصوصی است و نه او و نه نمایندگانش نظر دیگری در این مورد نخواهند داد.
«نخ موهوم» روز بیستوپنجم دسامبر در سالنهای سینمای ایالات متحده روی پرده میرود و روز دوم فوریه در بریتانیا اکران میشود.
