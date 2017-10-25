ساعت ارزان قیمت با قاب لمسی رقیب اپل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، این ساعت که Vapor نام دارد مجهز به سیستم عامل اندروید ویر ۲ است و دارای نمایشگر لمسی ۱.۳۹ اینچی AMOLED است.

ساعت یادشده دارای قاب فولادی گرد ۴۴ میلی متری است. قاب لمسی این ساعت اجرای فرامین مختلفی را ممکن می کند بدون آنکه نیازی به لمس خود نمایشگر وجود داشته باشد. ساعت یادشده با برنامه Google Assistant هم سازگاری کامل دارد.

در این ساعت از پردازنده snapdragon Wear ۲۱۰۰ شرکت کوالکوم و ۴ گیگابایت حافظه داخلی استفاده شده که ذخیره عکس و موسیقی بر روی ساعت یادشده را ممکن می کند. حسگرهای متعدد این ساعت برای مشاهده ضربان قلب و دیگر علائم حیاتی و همین طور برنامه ریزی حرکات ورزشی و پی بردن به میزان کالری مصرفی در روز قابل استفاده است.

مهم ترین نقطه ضعف این ساعت عدم وجود جی پی اس در آن است و برای دسترسی به این خدمات باید یک گوشی هوشمند را به طور بی سیم به ساعت یادشده متصل کرد. فروش این ساعت سازگار با اندروید ۴.۳ به بالا و iOS۹ به بالا از هفته آینده آغاز می شود.