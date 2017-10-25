واژگونی پژو ۲۰۶ در پردیس ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران از واژگونی یک خودرو پژو ۲۰۶ خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۴:۲۵ روز گذشته رخ داد.

وی با تشریح حادثه مذکور گفت: طی این حادثه یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ درمحدوده پردیس،شهرک پردیسان خیابانخرمشهر، تقاطع هویزه واژگون شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اضافه کرد: در این حادثه ۵نفر ازسرنشینان خودرو به شدت دچار آسیب شدند و عوامل اورژانس پس از دریافت این خبر توسط ۲ دستگاه آمبولانس از ناحیه شمال مرکز اورژانس تهران به محل اعزام شدند.

عباسی گفت: هم زمان با اعزام آمبولانس، اورژانس هوایی نیز جهت امدادرسانی به حادثه فوق به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: دربررسی های به عمل آمده توسط تکنیسین های حاضر در محل حادثه، مصدومان ۴نفر خانم ۱۴ ، ۲۳، ۳۰ و ۳۱ ساله و یک پسر بچه یک ساله بودند، که مورد مداوا واقدامات درمانی مناسب اولیه قرار گرفتند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران افزود: تعداد۳نفر از مصدومان که خانم ۱۴ و ۳۱ ساله وکودک یک ساله بودند توسط اورژانس هوایی مرکز اورژانس تهران به بیمارستان بعثت انتقال یافتند.