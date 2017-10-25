هدفگذاری برای صادرات ۳۰ هزارتن آبزی به روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در دومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بخش صادرات آبزی پروری در سال جاری، با رشد خوبی مواجه بوده ایم، اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد در این زمینه، رشد داشته ایم.

حجتی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰ هزار تن میگوی پرورشی در کشور تولید شد، گفت: امسال این عدد به ۲۷ هزار تن رسید و عمده آن صادر شد؛ ضمن اینکه بازارهای جدیدی برای صادرات میگو و محصولات شیلاتی پیش بینی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۸ هزار تن آبزی به روسیه صادر شده که عمده آن نیز ماهی قزل آلا بوده است، افزود: هدف گذاری شده حدود ۳۰ هزار تن محصولات شیلاتی، به این کشور صادر کنیم.

عضو کابینه دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از ظرفیت های مغفول شیلات در گذشته، پرورش ماهی در قفس بود، گفت: هم اکنون دهها شرکت در این زمینه سرمایه گذاری کرده‌ و نهادها و تکنولوژی های مورد نیاز خود را بر اساس موقعیت دریاهای شمال و جنوب تهیه نموده اند که بعد از انجام طرح های مطالعاتی، اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

حجتی با اشاره به اینکه سال گذشته پیش بینی شده بود ۲۰ هزار تن ماهی در قفس در کشور تولید شود، افزود: ۱۶ هزار تن از این هدف محقق شد؛ اما امسال باید ۵۰ هزار تن ماهی در قفس تولید شود و با توجه به ظرفیت های موجود در طول برنامه ششم، این رقم باید به ۲۰۰ هزار تن برسد.

به گفته وی، ظرفیت های شناسایی و ارزیابی شده نشان می دهد توانایی تولید یک میلیون ماهی در قفس در کشور وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه منابع تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی عمدتا به دو پروژه اقتصاد مقاومتی تعلق گرفته است، گفت: این به دلیل مزیت های بالایی است که کشت ماهی در قفس و توسعه گلخانه ها دارند؛ ضمن اینکه توسعه گلخانه ها باعث بهره وری افزایش آب و تولید می شود.

حجتی تصریح کرد: ما هیچ مشکلی برای تامین منابع مورد نیاز متقاضیان در این بخش نداریم و توسعه کشت ماهی در قفس و توسعه گلخانه ها به طور جد پیگیری می شود.