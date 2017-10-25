به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه پس از انتشار گزارشی مبنی این که سناتورهای جمهوری‌خواه بیشتر مایلند که جان تیلور، رئیس بعدی فدرال رزرو باشد، سود اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار افزایش یافت و سهام آسیایی نیز اندکی رشد را تجربه کرد.

بر این اساس، ام‌اس‌سی‌آی گسترده‌ترین شاخص آسیا و اقیانوسیه در خارج ژاپن، افت‌های اول روز را کنار زد و ۰.۲ درصد رشد کرد.

همچنین پس از پیروزی ائتلاف حاکم نخست‌وزیر ژاپن، شینزو آبه در انتخابات روز یکشنبه و بالا رفتن امید سرمایه‌گذاران از تداوم محرک‌های مالی‌ که ین را ضعیف نگاه می‌دارد، در پایان معاملات صبح امروز شاخص نیکی ژاپن هم ۰.۱ درصد رشد کرد. هرچند این شاخص نسبت به بیشترین مقادیر معاملات امروز خود، افت داشت؛ اما با این حال به سوی ثبت کردن هفدهمین روز متوالی سود خود حرکت می‌کند.

شاخص شرکت‌های تکنولوژی چین، اس‌سی‌آی۳۰۰، رشدی ۰.۳ درصدی داشت در حالی‌ که شاخص ترکیبی شانگهای در معاملات اول صبح ۰.۱ درصد سود کرد.

روز چهارشنبه حزب حاکم کمونیست چین، در پایان کنگره یک هفته‌ای خود، رده‌بندی جدید رهبران این حزب را اعلام خواهد کرد و رئیس‌جهور شین جین‌پینگ، کمیته دفتر سیاسی خود را معرفی خواهد کرد.

یک منبع آگاه به رویترز اطلاع داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جمهوری‌خواهان نظرسنجی کرده است که آیا آنها ترجیح می‌دهند اقتصاددان دانشگاه استنفورد، جان تیلور رئیس فدرال رزرو شود و یا جرومی پاول را که یکی از روسای ایالتی کنونی فدرال رزرو است، برای این پست مناسب می‌دانند و سناتورهای بیشتری از تیلور حمایت کرده‌اند.

تیلور به عنوان فردی دیده می‌شود که بانک مرکزی را در مسیری سریع‌تر برای افزایش نرخ بهره قرار خواهد داد.

نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری که در معاملات دیروز آمریکا بر روی نرخ ۲.۴۰۶ درصد بسته شده بود، در معاملات آسیایی امروز به ۲.۴۱۷ درصد رسید.

دلار در مقابل ین ثابت بود ودر نرخ ۱۱۳.۸۹ ین معامله شد که اندکی پایین‌تر از نرخ رکورد ۳ ماهه ۱۱۴.۱۰ ین که در روز دوشنبه به آن دست یافته بود، می‌باشد.