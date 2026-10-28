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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۰

عبور ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور از ۶۲۰۰ مگاوات؛ سمنان پیشتاز است

عبور ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور از ۶۲۰۰ مگاوات؛ سمنان پیشتاز است

سمنان- معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر از عبور ظرفیت تولید برق کشور از منابع تجدیدپذیر از ۶۲۰۰ مگاوات خبر داد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از عوامل افزایش این ظرفیت دانست.

جعفر محمدنژاد در پایان سفر خود به استان سمنان و در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید برق از این منابع، در راستای تقویت توان تولید برق کشور و کمک به کاهش ناترازی‌ها دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشور از ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات فراتر رفته است، افزود: توجه جدی به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله عوامل مؤثر در افزایش این ظرفیت بوده است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور همچنین از اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی در پشت‌بام مدارس خبر داد و گفت: استان سمنان در اجرای این طرح در کشور پیشگام است.

محمدنژاد با اشاره به آغاز اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در ۵۲ مدرسه استان سمنان بیان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها از ۷۵ درصد فراتر رفته است که این میزان، با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد مدارس، بالاترین سطح در کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت گسترده مدارس برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تصریح کرد: از حدود ۱۲۰ هزار مدرسه در کشور، نزدیک به ۹۰ هزار مدرسه از امکانات و قابلیت لازم برای اجرای این طرح برخوردارند و می‌توانند نقش مؤثری در تولید برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا کنند.

کد مطلب 6992171

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