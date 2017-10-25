به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت جلال محمودزاده در تشریح نشست دیروز کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان محیط زیست، اظهار کرد: نمایندگان در حضور آقای کلانتری در خصوص مسائل زیست محیطی و رعایت آنها در اجرای پروژه های عمرانی و همچنین مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای پروژه ها و همچنین اجرای قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی توسط سازمان محیط زیست مسائلی را مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس سازمان محیط زیست در این جلسه گزارشی را در خصوص عملکرد این سازمان طبق برنامه ششم توسعه ارائه کردند، گفت: در جلسه بعد از ظهر کمیسیون بحث لایحه حمایت از جنگلبانان و محافظان محیط زیست مطرح شد، این لایحه که مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت در خصوص حمایت از جنگل بانان، شیلات‌بانان و محیط‌بانان است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تایید تصویب قرار گرفته است یک ماده واحده و هفت تبصره دارد، ادامه داد: در ماده واحده این لایحه ذکر شده است که ماموران اجرایی محیط زیست، جنگل بانان، و شیلات‌بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می شوند.

وی ادامه‌داد: همچنین درخصوص بیمه عمر، حوادث و بسیاری بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قوانین بیمه، بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارگان‌های وابسته به آنها می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه تاکنون بسیاری تعداد بسیار زیادی از محیط بانان و جنگلبانان در حین ماموریت به دست قاچاقچیان چوب و سایر متعارضین به طبیعت کشته و یا مجروح شده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه بعد از دچار حادثه شدن محیط بانان قانونی برای حمایت از آنها و یا اینکه این حادثه دیدگان را زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهد و یا دیه ی آنها را پرداخت کنند وجود نداشته است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تحقیق تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: در روزهای گذشته شاهد به شهادت رسیدن دو تن دیگر از محیط‌بانان حین انجام وظیفه بودیم که همین مسئله باعث تصویب این ماده واحده با هفت تبصره در کمیسیون کشاورزی مجلس شد که تبصره‌های این ماده واحده تثبیت کننده آن هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تبصره یک این ماده واحده آمده است که دادگاه‌ها و دادسراها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط آنان را که در حین انجام وظیفه کشته یا مجروح می‌شوند را خارج از نوبت رسیدگی کنند، اضافه کرد: مامورین اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر حسب مورد در حکم شهید ها یا جانباز قرار می‌گیرند و مشمول مزایای در قانون مربوطه می شوند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه نیروهای افتخاری نیست که طبق درخواست سازمان مربوطه اقدام به حفاظت از محیط زیست کنند و در صورت مجروح یا کشته شدن شهید و یا جانباز محسوب می شوند، عنوان کرد: این در حالی است که مأموران داوطلب طبق درخواست کتبی سازمان مربوطه به ماموریت فرستاده شده باشند.

وی ادامه داد منابع طبیعی و محیط زیست تعداد پرسنل بسیار کمی دارند برای مثال پرسنل منابع طبیعی یک پنجم چارت سازمانی این سازمان است به این معنا که از هر پنج چارت سازمانی ۴ چارت آن خالی است این مسئله در شرایطی می باشد که عرصه خدمت این سازمان وسیع بوده و توان رسیدگی به آن را با نیروهای موجود ندارد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت کمبود نیروهای این سازمان ها تعارض کنندگان به محیط زیست از چنگال قانون فرار می کنند، تصریح کرد: تبصره ۶ این قانون سازمان امور استخدامی کشور را موظف کردیم بر اساس شاخص‌های فنی و اجرایی نسبت به استخدام نیروهای مورد نیاز اقدام کنند و همچنین دولت موظف شده امکانات مورد نیاز این دستگاه‌های را تأمین و این مسئله را در بودجه سالانه مقرر کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در زمان آتش سوزی مراتع و جنگلها مشاهده می‌کنیم که امکانات لازم وجود ندارد و با بیل و کلنگ اقدام به اطفاء حریق می کنند که در این قانون دولت مکلف به تامین تجهیزات مورد نیاز شده است.