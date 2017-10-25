احتمال نرسیدن استقلال به آسیا/ فدراسیون فوتبال یک معضل بزرگ دارد

به گزارش خبرنگار، مهدی تاج صبح امروز در دیدار با استاندار کردستان که در سنندج برگزار شد، گفت: حال و هوای فوتبال در کشور از حیث ملی خوب و تنها تیمی در جهان است که پنج ستاره را دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد:‌ ایران جزو تنها کشور هایی است که در رده های بزرگسالان، جوانان، نوجوانان، فوتسال و فوتبال ساحلی در جام های جهانی شرکت کرده است.

وی با بیان اینکه آماده برگزاری دربی در روز پنج شنبه هستیم، گفت: ‌بدهکاری باشگاه ها به خصوص استقلال معضل بزرگی برای فدراسیون است و به همین دلیل ممکن است این تیم جام باشگاه های آسیا را از دست بدهد.

تاج افزود:‌ استان کردستان سهم خوبی از نظر حضور بازیکنان در تیم های ملی به خصوص بانوان دارد و در تمام رده های بانوان بازیکنان در تیم های ملی حضور دارند.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد:‌ توجه به فوتبال ساحلی در استان کردستان می تواند بسیار بازدهی خوبی خواهد داشت.

وی افزود: یزد یکی از استان هایی است که ساحل ندارد اما تیم اول کشور در فوتبال ساحلی است که کردستان هم از نظر بنده این توانایی را دارد که به مانند آن بدرخشد.

تاج گفت:‌ فوتبال ساحلی یکی از رشته های کم هزینه است که کردستان با توانایی که دارد می تواند در آن موفق شود.

رئیس فدارسیون فوتبال عنوان کرد: راه حل رفع اعتیاد و معضلات اجتماعی حمایت از ورزش است که فوتبال یک رشته همه گیر و فوتبال ساحلی یکی از رشته های کم هزینه است.

وی افزود: از بین بردن و عدم حمایت از ورزش یعنی ساختن زندان، که به دلیل این اهمیت باید نهادی مانند شهرداری به این امر توجه داشته و حمایت از ورزش را در یکی از اولویت های خود قرار دهد.

تاج گفت: در تمام استان ها حمایت شهرداری ها از تیم های ورزشی یکی از اولویت های آن ها است که شهرداری سنندج و سایر شهرداری های استان نیز می بایست این امر را در اولویت خود قرار دهد.