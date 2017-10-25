به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پیشگامان، رکابزنان تیم دوچرخه سواری پیشگامان در آخرین مرحله لیگ برتر پیست کشور به مدال های رنگارنگ دست یافتند.

محمد دانشور، رکابزن ملی پوش تیم دوچرخه سواری پیشگامان موفق شد در رشته های اسپرینت و کایرین بر سکوی نخست بایستد و مدال طلای این رشته ها را از آن خود کند.

همچنین در رشته اسپرینت احسان خادمی دیگر رکابزن پیشگامانی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.

در رشته دور امتیازی نیز محمد گنج خانلو رکابزن جوان تیم دوچرخه سواری پیشگامان با پشت سر گذاشتن دیگر رقبای خود قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت.

پیشگامانی ها در رشته تعقیبی تیمی نیز با ترکیب مجید ابوئی، بهنام آرین، حمید بیک و محمد گنج خانلو نایب قهرمان شدند.

در رشته تعقیبی انفرادی نیز بهنام آرین دیگر رکابزن پیشگامان سوم شد.

این رقابتها امروز در رشته های تیم اسپرینت، یک کیلومتر و مدیسون در حال برگزاری است.