به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین محمدزاه مدیر شبکه قرآن و دبیر شورای معارف سیما چهارشنبه سوم آبان ماه در یک نشست خبری درباره طرح «سیمای اربعین» گفت: با توجه به نزدیک بودن اجتماع میلیونی برای حضور در اربعین سیدالشهدا در کربلا طرحی را آغاز می کنیم که در آن به مسایلی از جمله عمق بخشی به شناخت مخاطبان، فلسفه زیارت و عزاداری امام حسین، مسایل تدوینی در این حوزه و... می پردازیم.

وی ادامه داد: نیاز است که نحوه فراهم کردن مقدمات برای این سفر و بسیاری از مسایل مربوط به بهداشت فردی و عمومی و نحوه عبور از مرزهای تعبیه شده برای ورود به خاک عراق و بسیاری از اطلاعات لازم قبل از تشرف اعلام شود.

مدیر شبکه قرآن بیان کرد: بسیاری از مخاطبان تمایل دارند که از پنجره رسانه و سیما خود را همراه و هم نفس با این اجتماع احساس کنند که به همین منظور بسیاری از برنامه های رسانه ای ما نیاز و علاقه مندی مخاطب را در نظر گرفته است و با توجه به این نیاز با یک مقدمه زمانی ۱۰ روزه از دوشنبه آینده ۱۰ صفر فضای تلویزیون را برای این رویداد آماده و طرح «سیمای اربعین» را در شبکه قرآن اجرا می کنیم. در این طرح از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۳ در بخش های مختلف شبکه برنامه هایی را در نظر گرفته ایم.

محمدزاده با اشاره به برنامه های مختلف شبکه برای اطلاع رسانی و تبیین ابعاد معنوی پیاده روی اربعین اظهار کرد: ما با ۱۲ کمیته اطلاع رسانی ارتباط داریم و برنامه های مختلفی از جمله کلیپ ها، نغمه ها، مستندهای گزارشی، سخنرانی، صحبت با کارشناس و... را پخش می کنیم. همچنین آیتم هایی برای سنین کودک و نوجوان داریم و مستندگزارش ها که بعضی از آنها برای اولین بار از تلویزیون پخش می شود پاسخگوی نیاز مخاطبان درباره اربعین خواهند بود.

دبیر شورای معارف سیما عنوان کرد: امسال قرار نیست چندان شورآفرینی داشته باشیم تا کسانی که نتوانستند به پیاده روی اربعین بروند و در خانه بمانند دچار افسردگی شوند.

وی با اشاره به دیگر برنامه های شبکه بعد از این ایام یادآور شد: «تلاوت» در ۳۰ برنامه تدارک دیده شده که محتوای آن درباره تحلیل مباحث فنی و معرفتی در حوزه تلاوت قرآن کریم با حضور کارشناسان و قاریان ممتاز کشور است. همچنین برنامه «نگین تلاوت» تلاوت هایی است که برای اولین بار از تلویزیون پخش خواهد شد. ما ۱۰۰ قطعه تلاوت برای گروه های کودک و نوجوان شبکه های کودک، امید و شبکه دو در نظر گرفته ایم که توسط قاریان کشور تولید می شود و در اختیار این شبکه ها قرار خواهد گرفت.

مدیر شبکه قرآن به برنامه «نوگلان قرآنی» اشاره و عنوان کرد: در این برنامه که به صورت ترکیبی برای اولین بار روی آنتن می رود انیمیشن قصه های قرآنی که تولید مرکز صبا است، پخش می شود. برنامه «رایحه» نیز درباره مستندی است که هر بار به یک نوجوان موفق می پردازد. همچنین ما «نیمرخ» قرآنی را با حال و هوای برنامه نوستالژیک «نیمرخ» در ۶۰ قسمت در دست تولید داریم که از ابتدای ربیع الاول پخش می شود.

وی در سخنانش به جشنواره فیلم های کوتاه ۱۱۴ ثانیه ای اشاره و بیان کرد: درصدد برگزاری این جشنواره نیز هستیم و قرار است در آینده نزدیک یک سریال فاخر برای اولین بار از این شبکه آماده پخش شود که جزییات آن در آستانه پخش اعلام می شود.

محمدزاده در پایان درباره برنامه «شب آسمانی» که حدود چند سال پیش تعطیل شد، توضیح داد: پرونده این برنامه ۲ سال قبل از ورود من به شبکه بسته شد. با این حال ما اکنون در حال تدارک با کارشناسانی از قم و تهران هستیم که بتوانند در برنامه ای مشابه به شبهات مطرح شده در حوزه تشیع و... پاسخ دهند.