روز انیمیشن به تماشای ۱۵ انیمیشن موفق بنشینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش، همزمان با روز جهانی انیمیشن شنبه ۶ آبان ماه (مصادف با ۲۸ اکتبر) پانزده فیلم کوتاه انیمیشن تولیدی این مرکز که طی سال‌های گذشته در جشنواره‌های مختلف درخشیده‌اند، در قالب یک نوبت برنامه در سالن سینماحقیقت روی پرده می‌روند.

«آدم خانگی» ساخته مرضیه ابرارپایدار، «پروانگی» به کارگردانی علی عزیزی، «گل و بلبل» ساخته مهدی آقاجانی، «شایعه» به کارگردانی لیلا نوروزی، «ماهی سرخ شده» ساخته لیلا خلیل‌زاده، «اکتسابات انتسابی» به کارگردانی سمانه شجاعی، «داش آکل» ساخته هاجر مهرانی، «پیشخدمت» به کارگردانی فرنوش عابدی، «بادسر» ساخته امیرپوریا افضلی پور و روح‌الله سعادتمند، «سوزن‌بان» به کارگردانی مهدی خرمیان، «درخت پرتقالی» به کارگردانی امیرهوشنگ معین، «صفحه خالی» ساخته سیاوش خدایی، «دارزا» به کارگردانی ایرج محمدی رزینی و «سه تار» ساخته شیوا حسین پور اسامی این فیلم‌های انیمیشن هستند.

علاقمندان برای تماشای این آثار می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر شنبه ششم آبان ماه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.