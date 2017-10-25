۶۰۰۰ تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قلی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه صنایع تبدیلی در استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و شاهد دستیابی به موفقیت‌های خوبی در این عرصه هستیم.

وی توسعه بخش کشاورزی را نیازمند فرآوری و بسته‌بندی مناسب دانست و اضافه کرد: در این مسیر تلاش می‌شود تا با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات تولیدی استان بوشهر گامی مهم در زمینه توسعه اشتغال و درآمدزایی برداشته شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان بوشهر گفت: در نیمه اول سال جاری میزان شش هزار تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی شامل میگو، ماهی و خرما به خارج از کشور صادر شده است.

قلی‌پور افزود: ارزش این میزان صادرات معادل ۱۶ میلیون و ۱۰۴ هزار دلار بوده که توسط ۱۷ واحد تولیدی انجام شده و از این میزان، صنایع تبدیلی ماهی و میگو دارای ارزش آفرینی بیشتری بوده است که با میزان ۳ هزار و ۱۹۵ تن و ارزش ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار ( ۷۹ درصد) سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: ارزش این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ در صد رشد داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری درصورت رفع موانع تولید ان شاءالله شاهد افزایش چشمگیر صادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی در استان خواهیم بود.