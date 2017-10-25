  1. استانها
  2. بوشهر
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

در نیمه اول سال جاری

۶۰۰۰ تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر صادر شد

۶۰۰۰ تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر صادر شد

بوشهر - مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان بوشهر گفت: در نیمه اول سال جاری میزان شش هزار تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی شامل میگو، ماهی و خرما به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قلی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه صنایع تبدیلی در استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و شاهد دستیابی به موفقیت‌های خوبی در این عرصه هستیم.

وی توسعه بخش کشاورزی را نیازمند فرآوری و بسته‌بندی مناسب دانست و اضافه کرد: در این مسیر تلاش می‌شود تا با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات تولیدی استان بوشهر گامی مهم در زمینه توسعه اشتغال و درآمدزایی برداشته شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان بوشهر گفت: در نیمه اول سال جاری میزان شش هزار تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی شامل میگو، ماهی و خرما به خارج از کشور صادر شده است.

قلی‌پور افزود: ارزش این میزان صادرات معادل ۱۶ میلیون و ۱۰۴ هزار دلار بوده که توسط ۱۷ واحد تولیدی انجام شده و از این میزان، صنایع تبدیلی ماهی و میگو دارای ارزش آفرینی بیشتری بوده است که با میزان ۳ هزار و ۱۹۵ تن و ارزش ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار ( ۷۹ درصد) سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: ارزش این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ در صد رشد داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری درصورت رفع موانع تولید ان شاءالله شاهد افزایش چشمگیر صادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی در استان خواهیم بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

کد مطلب 4124833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها