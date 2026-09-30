معرفی اسامی نهایی نامزدهای مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام رسمی دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی برگزاری مجامع انتخاباتی در کشور و در چارچوب قوانین، مقررات و آییننامههای مصوب، با حضور پنج نامزد حائز شرایط مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد که اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
۱. محسن آقاپور
۲. فرهاد روشنی
۳. سیدجواد مرتضوی
۴. اصغر مکرمی
۵. یاسر نجفزاده
گفتنی است، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی طی روزهای آتی و با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.
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