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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

معرفی اسامی نهایی نامزدهای مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی

معرفی اسامی نهایی نامزدهای مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی

تبریز- پس از حواشی و چالش‌های متعدد، اسامی نهایی نامزدهای واجد شرایط حضور در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام رسمی دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی برگزاری مجامع انتخاباتی در کشور و در چارچوب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، با حضور پنج نامزد حائز شرایط مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد که اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

۱. محسن آقاپور

۲. فرهاد روشنی

۳. سیدجواد مرتضوی

۴. اصغر مکرمی

۵. یاسر نجف‌زاده

گفتنی است، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال آذربایجان شرقی طی روزهای آتی و با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

کد مطلب 6963952

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