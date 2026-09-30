به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طرح‌های مهم و زیربنایی کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی استان باید برای اجرای دقیق آن همکاری کنند.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری افزود: داده‌های حاصل از این طرح مبنای بخشی از برنامه‌ریزی‌های آینده استان و کشور خواهد بود و باید همه دستگاه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و باکیفیت پای کار باشند.

استاندار کردستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای پروژه‌های مهم استان گفت: تلاش مدیریت استان این است که علاوه بر اعتبارات استانی، از ظرفیت‌های ملی و بخش خصوصی نیز برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استفاده شود.

لهونی با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم استان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده دولت نیز یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدا از منابع استانی برای اجرای آن اختصاص داد که ۵۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه این اعتبار خارج از بودجه و اعتبارات استانی است، گفت: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال برای شمار قابل توجهی از شهروندان، می‌تواند در ارتقای سیمای شهری و افزایش نشاط اجتماعی نیز مؤثر باشد.

استاندار کردستان همچنین به پیگیری موضوع انتقال و ساماندهی فاضلاب مسیر قشلاقی و بالادست سد اشاره کرد و افزود: برای این بخش نیز تأمین اعتبار به صورت جداگانه دنبال شده است.

تسریع در تکمیل طرح‌های فرهنگی و عمرانی

لهونی درباره تالار مرکزی شهر سنندج نیز اظهار کرد: عملیات این پروژه در حال انجام است و تلاش می‌شود با افزایش سرعت اجرا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود و در اختیار مردم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر استان قرار گیرد.

وی طرح توسعه زاگرس را نیز از مطالبات مهم استان دانست و گفت: این موضوع با هدف کاهش فاصله توسعه‌ای کردستان با استان‌های برخوردار دنبال شده و پیشنهادهایی برای اختصاص امتیازات و منابع ویژه به کردستان و استان‌های همجوار مطرح شده است.

استاندار کردستان افزود: در برخی موارد حتی بدون نیاز به اختصاص اعتبار مستقیم، صدور مجوز و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی شود.

لهونی با اشاره به پیگیری ایجاد بندر خشک در کردستان بیان کرد: برای اجرای این طرح الزاماً نیازمند بودجه دولتی نیستیم و صدور مجوز و فراهم شدن زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران می‌تواند مسیر اجرای آن را هموار کند.

وی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از نیازهای اساسی کردستان عنوان کرد و گفت: توسعه راه‌های جاده‌ای، اتصال مناسب ریلی و تقویت حمل‌ونقل هوایی باید همزمان دنبال شود.

استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت افزایش پروازهای فرودگاه سنندج افزود: وجود پروازهای منظم، به‌ویژه پروازهای روزانه، می‌تواند زمینه حضور سریع‌تر سرمایه‌گذاران، متخصصان و مسئولان ارشد در استان را فراهم کند و در روند توسعه کردستان مؤثر باشد.

دستگاه‌ها درباره اشتغال گزارش دهند

لهونی همچنین خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در زمینه اشتغال‌زایی شد و گفت: دستگاه‌ها و بانک‌ها باید در پایان سال به صورت شفاف اعلام کنند که در سال ۱۴۰۵ چه میزان اشتغال ایجاد کرده و حمایت‌های آنها چه تعداد فرصت شغلی به همراه داشته است.

وی پیشنهاد کرد یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال اختصاص یابد و گزارش این عملکرد علاوه بر ارائه به اعضای شورا، برای اطلاع مردم و رسانه‌ها نیز منتشر شود.

استاندار کردستان در پایان با اشاره به اختصاص بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای اجرای قانون تجارت مرزنشینان گفت: باید از ظرفیت‌های این قانون و امتیازات پیش‌بینی‌شده برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه استان استفاده شود.