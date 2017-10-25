۱۰۰ قرارداد پژوهشی فضایی با دانشگاههای کشور منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاخصی با اشاره به قراردادهای پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه های کشور ، گفت : قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها به نتایج مطلوبی رسیده است و در حدود ۱۰۰ پروژه پژوهشی با ۱۰ دانشگاه تعریف شده و ۲ دانشگاه هم در برنامه آینده داریم .

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم تا انتهای سال ۹۶ تعداد قراردادها با دانشگاه به ۲۰۰ قرارداد پروژه دانشگاهی، در حوزه فضایی، افزایش یابد.

شاخصی، اعتبار در نظر گرفته شده برای ۱۰۰ پروژه پژوهشی را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نتایج پژوهش های انجام شده در این حوزه در سال آینده مشخص می شود.

وی تجاری سازی را یکی دیگر از وظایف معاونت پژوهش و فناوری عنوان کرد و تصریح داشت : تدوین شیوه نامه تشکیل شرکت های دانش بنیان در حوزه فضایی در پژوهشگاه انجام شده است و تا پایان سال جاری چند شرکت به عنوان دانش بنیان در این حوزه ثبت می شوند .

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران افزود : پروژه هایی که سرریز حوزه فضایی هستند و در حوزه های غیر فضایی هم کاربرد دارند ، در حال پیگیری است تا به نتایج مطلوبی برسد.

وی در حوزه کاربردی کردن پروژه های پژوهشی با دانشگاه ها نیز افزود : با تدوین درخت دانش فضایی کشور، پروژه هایی که برای همکاری با دانشگاه ها تعریف می شود باید با یکی از فناوری هایی که در این درخت دانش فضایی تعریف شده است تطبیق داشته باشد تا بتوانیم در آینده و در برنامه هفتم توسعه از آن استفاده کنیم و درغیر این صورت طرح مورد قبول واقع نمی شود.

شاخصی تصریح کرد : در برنامه ششم توسعه فناوری های که در دسترس است مورد توجه قرار گرفته؛ اما در برنامه هفتم توسعه فناوری های آینده مورد توجه است و به همین منظور برای همکاری پژوهشی با دانشگاه ها، فناوری های آینده مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه پژوهشگاه فضایی ایران سه پژوهشکده استانی دارد، افزود : پژوهشگاه فضایی ایران از طریق این پژوهشکده ها از پتانسیل دانشگاه های استان های مختلف هم استفاد می کند به طوری که دانشگاه صنعتی شیراز با پژوهشکده مکانیک شیراز همکاری می کند و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان قرارداد همکاری دارد.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران ، دانشگاه تبریز و سهند را از دیگر دانشگاه هایی عنوان کرد که با پژوهشگاه فضایی ایران همکاری دارند وگفت: در تهران هم بیشتر دانشگاه هایی که در بحث فضا در حال فعالیت هستند مانند دانشگاه صنعتی شریف ، امیر کبیر، خواجه نصیر و دانشگاه تهران در قالب این قرار دادها با پژوهشگاه فضایی همکاری دارند و در آینده نزدیک دانشگاه های علم و صنعت و تربیت مدرس هم به این دانشگاه ها اضافه می شوند.