مسئولان استان بوشهر حضوری گسترده در مراسم ۱۳ آبان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: در آستانه روز ۱۳ آبان قرار داریم که به عنوان روز مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده است و باید مراسم این روز با شکوه برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در تاریخ است، ادامه داد: تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۵۷ از حوادث ۱۳ آبان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: مردم استان بوشهر هر ساله در این روز مهم حضوری گسترده و پرشور داشته‌اند و امسال هم بار دیگر حضوری گسترده خواهند داشت و جواب دشمنان را خواهند داد.

وی با بیان اینکه حضور ملت در این راهپیمایی جوابی دندان‌شکن به دشمنان است، تصریح کرد: ملت ایران در این روز ثابت می‌کنند که همیشه در صحنه حضور دارند و هیچ‌گاه عقب نخواهند نشست.

شفیعی خطاب به مدیران استان بوشهر بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران و مسئولان استان بوشهر نیز همراه و همگام با مردم در این راهپیمایی حضور داشته باشند و اتحاد و انسجام ملت و مسئولان را به رخ دشمنان بکشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: تجمع بزرگ استکبارستیزی مردم بوشهر ساعت ۹ صبح ۱۳ آبان در میدان رئیسعلی دلواری برگزار می‌شود و سخنران این مراسم فرمانده نیروی دریایی سپاه است.