به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در پنجاه و هفتمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در استان هرمزگان فرآیند طولانی صدور مجوزها و استعلامات سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: در این راستا قرار شده تا مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در هرمزگان فعال شود.

وی ادامه داد: این مرکز در یک ساختمان مستقل استقرار می‌یابد و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی نیز در آن حضور می‌یابند و در این مرکز باید طی دو هفته مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای متقاضیان در هرمزگان صادر شود و همچنین شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران به صورت سیستمی نیز درخواست‌های خود را ارائه دهند.

استاندار هرمزگان افزود: با این اقدام بخش زیادی از دغدغه‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران در استان هرمزگان مرتفع خواهد شد.

همتی تصریح کرد: مدیریت عالی استان هرمزگان با تمام توان از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حمایت می‌کند و شرایط را جهت تسهیل و حمایت از این بخش فراهم می‌کنیم.

وی بیان داشت: تلاش می‌کنیم تا شرایط روان و پرجاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت، گردشگری، کشاورزی و مسکن در استان ایجاد شود و تولید و اشتغال در هرمزگان رونق بیشتری پیدا کند.

استاندار هرمزگان به رتبه هرمزگان در طرح بهین‌یاب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استان هرمزگان با پرداخت ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید به ۳۲ طرح و واحد تولیدی از ابتدای سال جاری تاکنون، در رتبه ۱۲ طرح بهین‌یاب قرار دارد.

همتی خاطرنشان کرد: در این جلسه نیز پرداخت تسهیلات به ۱۸۰ طرح صنفی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان به تصویب رسید که بانک‌های استان باید همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید داشته باشند.