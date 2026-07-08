پرداخت ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۲ طرح گردشگری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم محمدی از پرداخت ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه گردشگری استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات در چارچوب اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۵ به طرح‌های فعال و واجد شرایط در حوزه گردشگری استان پرداخت شده است.

محمدی افزود: این تسهیلات به ۱۲ طرح در بخش‌های سفره‌خانه‌های سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مجتمع‌های گردشگری و همچنین راهنمایان گردشگری اختصاص یافته است. هدف از پرداخت این تسهیلات، حمایت از فعالان این صنعت، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران و گردشگران است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به نقش حمایت‌های مالی در توسعه زیرساخت‌ها، بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت طرح‌های دارای ظرفیت از راهکارهای مؤثر برای تحرک‌بخشی به اقتصاد گردشگری، توسعه خدمات سفر و افزایش فرصت‌های شغلی در استان به شمار می‌رود.

محمدی، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های متنوع و گسترده هرمزگان در بخش گردشگری تداوم حمایت‌های مالی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه شتاب‌بخشی به توسعه این صنعت و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان را بیش از پیش فراهم کند.