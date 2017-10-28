بایرن مونیخ صدر جدول را تسخیر کرد/ لایپزیگ ۱۰ نفره تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و لایپزیگ شنبه شب حساس ترین بازی هفته دهم رقابتهای بوندس لیگا را در ورزشگاه آلیانتس آره نا برگزار کردند که در پایان بایرن مونیخ پیروزی ۲ بر صفر را ثبت کرد.

اوربان در دقیقه ۱۳ با دریافت کارت قرمز اخراج شد تا کار برای لایپزیگ خیلی زود دشوار شود. در ادامه خامس رودریگز (۱۹) و رابرت لواندوفسکی (۳۸) دو گل به ثمر رساندند تا در همان نیمه نخست بایرن مونیخ پیروزی خود را تضمین کند.

شاگردان یوپ هاینکس با این پیروزی ۲۳ امتیازی شدند و سرانجام صدر جدول را از چنگ دورتموند در آوردند. دورتموند با ۲۰ امتیاز رده دوم را در اختیار دارد.