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۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۵۶

هفته دهم بوندس لیگا؛

بایرن مونیخ صدر جدول را تسخیر کرد/ لایپزیگ ۱۰ نفره تسلیم شد

بایرن مونیخ صدر جدول را تسخیر کرد/ لایپزیگ ۱۰ نفره تسلیم شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با غلبه بر لایپزیگ در حساس ترین بازی هفته دهم بوندس لیگا به صدر جدول صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و لایپزیگ شنبه شب حساس ترین بازی هفته دهم رقابتهای بوندس لیگا را در ورزشگاه آلیانتس آره نا برگزار کردند که در پایان بایرن مونیخ پیروزی ۲ بر صفر را ثبت کرد.

اوربان در دقیقه ۱۳ با دریافت کارت قرمز اخراج شد تا کار برای لایپزیگ خیلی زود دشوار شود. در ادامه خامس رودریگز (۱۹) و رابرت لواندوفسکی (۳۸) دو گل به ثمر رساندند تا در همان نیمه نخست بایرن مونیخ پیروزی خود را تضمین کند.

شاگردان یوپ هاینکس با این پیروزی ۲۳ امتیازی شدند و سرانجام صدر جدول را از چنگ دورتموند در آوردند. دورتموند با ۲۰ امتیاز رده دوم را در اختیار دارد.

کد مطلب 4126514

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