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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

سیطره نیروهای دولت مرکزی عراق بر ۴۰ چاه نفتی در غرب موصل

سیطره نیروهای دولت مرکزی عراق بر ۴۰ چاه نفتی در غرب موصل

یک منبع نظامی عراقی از سیطره نیروهای دولت مرکزی بر ۴۰ چاه نفتی که قبلا تحت کنترل نیروهای اقلیم کردستان بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع نظامی عراقی از سیطره نیروهای دولت مرکزی بر ۴۰ چاه نفتی در غرب موصل که قبلا در کنترل نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق بود، در راستای عملیات تسلط نیروهای وابسته به دولت مرکزی بر مناطق مورد مناقشه خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ همام العبدلی یک سرگرد وابسته به واحد مهندسی رزمی ارتش عراق گفت: نیروهای دولت مرکزی موفق به سیطره بر ۴۰ چاه نفتی از مجموع ۴۴ چاه نفتی  در ناحیه زمار از توابع تلعفر در استان نینوا شده اند و این در راستای بسط سلطه قانون بر مناطق مورد مناقشه است.

وی افزود: دولت مرکزی تیم مهندسی ویژه برای راه اندازی چاهها به منظور استخراج نفت بدون توقف اعزام کرده است. نیروهای عراقی در راستای حمایت لازم از تیم های مهندسی نفتی برای اجرای وظایفشان بدون هیچ مشکلی عمل می کنند.

کد مطلب 4127227

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