کیانوش عابدی کارگردان درباره ساخت انیمیشن «آلفابت» به خبرنگار مهر گفت: استارت این پروژه تقریبا از ۲ سال پیش زده شد که فیلمنامه را نوشتم و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از آن استقبال کرد و سپس کارهای ساخت آن را شروع کردیم و در حال حاضر «آلفابت» آماده نمایش شده است.

وی افزود: «آلفابت» با تکنیک سه بعدی تولید شد و به خاطر ویژوآل افکت هایی که داشت در بعضی مقاطع تولید آن به کندی پیش می رفت.

این انیماتور زمان فیلم «آلفابت» را ۶ دقیقه و با داستانی جهانشمول اعلام کرد و گفت: «آلفابت» زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. من این موضوع را دست مایه ساخت اثر کردم زیرا می بینم که هر روز انسان ها در حال فاصله گرفتن از آن چیزی هستند که باید باشند و حتی کسانی که آگاه هم هستند هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب نمی سرایند ولی کلمات بی قرار در انتظارند ... .

عابدی در پایان عنوان کرد: مخاطب سنی «آلفابت» بزرگسالان هستند این را هم باید بگویم که دوستان هنرمندم من را در ساخت این فیلم بسیار یاری کردند.

عوامل ساخت این فیلم عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک گراند: محدثه پیله وران و موسیقی: سروش عابدی.