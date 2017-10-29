نظارت بر دفع پسماند سکوهای نفتی/آب شیرین کن ها انرژی پاک استفاده

پروین فرشچی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار مهر گفت: طبیعتا این ایدآل سازمان محیط زیست است که هر آب شیرین کن که برای آن مقدور است از انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی استفاده کند ولی در بعضی موارد باید این را هم در نظر گرفت که چقدر این کار مقرون به صرفه است. این میتواند به عنوان یکی از خواسته های سازمان مطرح باشد ولی نمی شود الزام به این موضوع کرد چون متاسفانه هزینه های بالایی دارد که شاید موافقت نکند.

وی افزود: چیزی که امروز در استقراریابی آب شیرین کن ها مطرح است یکی مکان یابی است و دیگری فناوری که در آن به کار می رود است. فناوری های جدید آلایندگی صفر ندارند ولی حداقل سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند و یکی از شرط های سازمان و محیط زیست دریایی برای آب شیرین کن ها می گذارند این است که در صورت امکان از انرژی پاک به خصوص انرژی خورشیدی استفاده کنند و دوم این که آلودگی حرارتی آلودگی شیمیایی و آلودگی پساب و به خصوص ورود آب شور به محیط زیست را نداشته باشد و مساله دیگر این که بتوانیم آب حاصل را برای هر استانی که خودش آب را شیرین می کند استفاده کنیم.

فرشچی تصریح کرد: ما انتقال بین حوزه ای همان طور که گفتیم در هیچ جای دنیا اصلا پاسخ درستی به نیاز آبی نمی دهد تجربه نشان داده که موفق هم نبوده اند. بنابراین باید بیشتر متمرکز شویم که نیاز آبی استان ها توسط خودشان برطرف شود.

وی درباره اینکه سرانجام برنامه سازمان محبط زیست برای بازرسی از سکوهای نفتی که آیا پسماندشان به درستی دفع شده یا به دریا ریخته می شود گفت: اولین بازدیدها انجام شده و الان انجام می شود. حداقل بازرسی می کنیم و اگر پسماند به طور درست دفع نشود و محیط زیست و دریا را آۀوده کند تذکر می دهیم و به آنها مهلت می دهیم تا مشکل را رفع کنند.