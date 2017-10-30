هفته فیلم آلمان افتتاح شد/ اکران فیلم خارجی در «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه «هفته فیلم آلمان» با حضور جمعی از هنرمندان، سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌ها یکشنبه هفتم آبان ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان برگزار شد.

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این مراسم گفت: بسیار خوشنودم که در هفته فیلم آلمان در خدمت سینماگران و سینما دوستان ۲ کشور هستم. این رویداد با همت دوستان ما در «هنر و تجربه» برنامه ‌ریزی و اجرا شده‌ است. خوشحالم اعلام کنم در هفته‌های آتی نشستی با عنوان «زندگی ایرانی به روایت سینما» در انستیتو و موزه سینمای فرانکفورت برگزار می‌شود. در این راستا بنیاد فارابی با مشارکت رایزن فرهنگی و کمپانی سینمایی واروانی این برنامه را با حضور مخاطبان خاص اجرا می‌کند. خوشحالم که پنجره سینمای ایران برای ورود دریچه‌های خاص برای سینما دوستان آلمانی باز است.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن اشاره به برگزاری «هفته فیلم آلمان» در تهران عنوان کرد: در نشیب و فراز تاریخ سینمای آلمان در مقاطع خاص این سینما توانسته با جریان مسلط، رویدادها و آثار فراموش نشدنی را به یادگار بگذارد. دوره‌هایی مانند سینمای اکسپرسیونیست در دهه ۲۰ و سینمای نوین آلمان در دهه ۶۰ و ۷۰؛ دورانی که هنوز خاطرات ماندگاری را در خاطره سینما دوستان جهان ثبت کرده است.

وی بیان کرد: با وجود این اتفاقات درخشان باید اذعان کنیم که نوزایی سینمای آلمان با تمام بایستگی‌ها و شایستگی‌ها به خوبی دیده نشده و از نظر بسیاری دور مانده است. سینمایی که در بازخوانی تاریخ با شخصیت پردازی‌های موشکافانه، روان‌شناسی کاراکترها و… به نقاط اوج جدیدی رسیده است. سینمایی که یادآور بیانیه اوبرهاوزن در ۱۹۶۲ است که جنبش نوین سینمای آلمان را یادآوری می‌کند. در بندی از این بیانیه آمده است که سینمای جدیدی در آلمان بخت آن را یافته است که حرکت خود را آغاز کند.

در ادامه فولکر ردر رایزن فرهنگی سفارت آلمان در ایران گفت: در روزهای آتی با هفت فیلم که ۶ فیلم آن محصول آلمان و یکی محصول سوییس است در سه شهر تهران، کرمان و شیراز مواجه می‌شوید. این آثار طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند به عنوان مثال «یلا» با موضوع وعده خوشبختی از طریق پول و جنونی که در پس آن وعده وجود دارد، ساخته شده است.

وی بیان کرد: در این هفته توبی اشرف که دبیر جشنواره هنر برلین، منتقد سینما و همکار جشنواره برلیناله است به طور ویژه حضور دارد و نشست‌هایی را در سه شهر ایران درباره سینمای امروز آلمان و تولید مشترک خواهد داشت.

جعفر صانعی مقدم از اعضای شورای سیاست گذاری «هنر و تجربه» گفت: امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشیم. کارگاه مختلفی با حضور توبی اشرف در شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز و کرمان با همکاری سینماگران و منتقدان برگزار می‌شود. هفته فیلم آلمان آخرین هفته فیلم در سال جاری میلادی است که البته ممکن است تا پایان سال میلادی، رویدادهایی در قالب شب سینمای یک کشور برگزار شود اما هفته فیلم دیگری نخواهیم داشت. امسال این چند هفته فیلم پشت سر هم برگزار شد اما بنا داریم در سال آتی یعنی ۲۰۱۸ هر فصل یک هفته فیلم برگزار کنیم.

صانعی مقدم در پایان از اکران فیلم‌های هنری خارجی در سینماهای گروه «هنر و تجربه» خبر داد و گفت: گروه سینمایی «هنر و تجربه» تا پایان سال ۹۶ با همکاری جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم‌های هنری خارجی را در سالن‌های سینمایی این گروه اکران می‌کند.

در این مراسم حسن دزواره، امیر اسفندیاری، سیف‌الله صمدیان، امیرحسین علم الهدی، کیوان کثیریان، منوچهر طیاب، اسماعیل میهن‌دوست، محمد احسانی حضور داشتند.