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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

مدیران ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» معرفی شدند

مدیران ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» معرفی شدند

مدیران ششمین دوره همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» از سوی دبیر این همایش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعد نیک ذات دبیر ششمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» مدیران ستاد برگزاری این دوره را منصوب کرد.

شهاب الدین عادل مدیر شورای علمی، مهدی وثوق نیا مدیر هنری، مریم منصوری مدیر اجرایی، مجید فروغی مدیر رسانه ای، آرش کریمی مدیر بخش نگاه شخصی و جاوید نیکپور مدیر رسانه دیجیتال ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» شدند.

انجمن عکاسان ایران ششمین «۱۰ روز با عکاسان ایران» را به دبیری ساعد نیک ذات با هدف ایجاد شرایط برای گردهمایی و مبادلات فکری و فرهنگی و همچنین ارایه تازه ترین دستاوردهای عکاسی آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.

کد مطلب 4129105
زهرا منصوری

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