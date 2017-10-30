به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش صبح دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: آسفالت خیابان‌ها، کوچه‌ها و ترمیم آسفالت خیابان‌های سطح شهر و شهربازی از جمله مطالبات جدی شهروندان از شورا و شهرداری است که به عنوان اولویت اصلی ما در شورای پنجم قرار دارد.

وی اضافه کرد: در شورای چهارم ۴۵۰ کوچه خاکی زیر ۱۲ متر در شهر بوشهر آسفالت شد و در حدود ۱۵۰ کوچه دیگر نیز باقی مانده که آسفالت این کوچه‌ها در دستور کار شورای پنجم قرار دارد.

آسایش ادامه داد: آسفالت کوچه‌های بالای ۱۲ متر از اعتبارات استانی است و ما ۱۸۸ هزار مترمربع کوچه و خیایان بالای ۱۲ متر داریم که برای آسفالت آنها نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت این معابر است که درخواست داریم ریاست شورا در تعامل مدیریت ارشد استان زمینه تخصیص این اعتبار فراهم کند و ما شاهد تحقق مطالبه به حق شهروندان بوشهر در آسفالت تمامی کوچه ها و معابر شهر بوشهر که مرکز استان است باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بوشهر خاطرنشان کرد: شهروندان و خانواده‌ها می‌خواهند برای مدتی هرچند کوتاه به‌صورت صحیح، قانونمند در یک محیط بانشاط به شادی و تفریح سالم بپردازند و ما مسئولیت داریم که این فضا را برای تفریح و سرگرمی آن‌ها فراهم کنیم.

مهرزاد آسایش احداث یک شهربازی مدرن را یکی از اولویت های شورای پنجم دانست که ضمن ایجاد یک محل جهت تفریح و سرگرمی کودکان و نوجوانان فرصت‌های شغلی نیز ایجاد می‌کند و نقش مهمی در جذب مشتری و توریست برای بوشهر خواهد داشت.

وی در پایان گفت: با توجه به نیاز انسان‌ها به تفریح و گردش و بخشی از اوقات روزمره انسان برای تفریح و استراحت در دنیای امروزی احداث و ایجاد و سرمایه گذاری در طرح گردشگری یکی از پرسود ترین بخش‌های اقتصادی امروزی است و ما در شورای پنجم از حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذارن در زمینه ایجاد فضاهای تفریحی توریستی که می‌تواند باعث اشتغالزایی ودرآمدزایی پایدار نیز شود حمایت می‌کنیم.