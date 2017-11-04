علیرضا محمودزاده کارگردان فیلم «حقه باز دم دراز» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اکران این اثر سینمایی گفت: ما با کمبود سالن برای نمایش این اثر مواجه هستیم چون به قدری حجم فیلم های اکران شده بالا است که سالن چندانی برای نمایش فیلم ما وجود ندارد. همچنین چون کف فروش فیلم های دیگر پایین نیامده همه سالن هایی که باید در اختیار فیلم می بود به ما داده نشده و متاسفانه در حا از دست دادن زمان هستیم. ما در کل در سه شهرستان سینما برای اکران این اثر داشتیم درحالی که حواله های داده شده بیشتر از این تعداد بود. البته به تازگی «حقه باز دم دراز» در لاهیجان، رشت، گرگان، بندرعباس و ۲ سالن دیگر در مشهد به نمایش گذاشته شده است اما نکته ای که وجود دارد این است که این اتفاق بعد از ۱۲ روز رخ داده است.

وی افزود: ما در حال حاضر تنها ۲۰ سالن برای نمایش این اثر داریم که در خیلی از سالن ها به صورت تک سانس به نمایش در می آید. در این میان سینما ماندانا، کورش و آزادی به ما کمک کرده اند و فیلم ما در سانس های این سینماها با صندلی های پر اکران شده است با این وجود در تهران هیچ زنگ مدرسه ای برای نمایش نداشته ایم و آموزش و پرورش هیچ همراهی با ما نکرده است.

محمودزاده بیان کرد: «حقه باز دم دراز» یک فیلم شاد موزیکال است که در آن ۱۴ قطعه موسیقی به کار رفته و در سالن های نمایش دهنده این فیلم کودکان به صورت مرتب مشغول شادی کردن هستند و ارتباط خوبی با این اثر برقرار کرده اند.

این کارگردان جوان بیان کرد: «حقه باز دم دراز» در بخش خصوصی تولید شده است و هیچ حمایتی از آن نمی شود و با کمبود سانس مواجه هستیم. برای مثال از ساعت ۱۷ به بعد سانس ها به فیلم های اجتماعی تعلق می گیرد این در حالی است که کودکان باید به همراه پدر و مادرشان به تماشای این اثر بنشینند و صبح ها این اتفاق میسر نمی شود.

محمودزاده ادامه داد: ما نسخه راف کات این فیلم را به سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان ارسال کردیم که دوستان این اثر را نپذیرفتند و ۱۸ فیلم دیگر را در جشنواره پذیرفتند اما سوال اینجا است که چرا این ۱۸ فیلم اکران نمی شوند مگر نمی گویند که فقدان فیلم های کودک داریم؟ پس چرا الان حمایت نمی کنند؟ چرا فیلمسازی مثل فرزاد اژدری که در حال حاضر پنج فیلمنامه دارد، نمی تواند کار کند؟ نکته جالب توجه این است که وقتی به جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان نزدیک می شویم بسیاری از فیلم های کودک به امید اکران ساخته اما بعد از جشنواره رها می شوند.

این کارگردان در پایان بیان کرد: ما از مسئولان چیزی نمی خواهیم فقط سالن می خواهیم تنها خواسته ما اضافه شدن سالن است زیرا من فیلم اولی هستم و اگر این فیلم زمین بخورد دودش در چشم کارگردان می رود در این بین از سازمان صدا و سیما تشکر می کنم که با ما همراهی کرد و تیزرهای فیلم را پخش می کند.