آغاز به کار طرح «عطر اربعین» در شبکه قرآن سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، پایگاه تلویزیونی شبکه قرآن و معارف سیما به مناسبت اربعین حسینی تحت عنوان «عطر اربعین» با هدف پوشش زنده مراسم پیاده روی اربعین از امروز دوشنبه ۸ آبان در این شبکه آغاز به کار کرد.

طرح «عطر اربعین» از ساعت ۶ الی ۲۳ بصورت زنده در زمان های مختلف از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

این برنامه کاری است از گروه اطلاع رسانی شبکه به تهیه کنندگی محمد تربتی طرقبه که قرار است بصورت متناوب از ساعت ۶ الی ۲۳ هر روز اخبار و اطلاعات لازم مراسم پیاده روی امسال اربعین حسینی را در اختیار مخاطب قرار دهد.