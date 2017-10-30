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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان خبرداد:

خدمت رسانی ۳۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه گلستان در مرز مهران

خدمت رسانی ۳۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه گلستان در مرز مهران

گرگان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: ۳۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه گلستان برای خدمت رسانی به زائران اربعین به مرز مهران اعزام شدند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی دو گروه ۱۵ نفره از کار کنان و خادمین بقاع متبرکه استان به مرز مهران اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه گروه اول ۱۵ نفره فعالیت خود را از دوم آبان آغاز کرده و تا ۱۰ آبان ادامه دارد، افزود: گروه دوم از ۱۱ آبان تا ۲۳ آبان مشغول خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با بیان اینکه سال گذشته فقط برای پنج هزار نفر وعده غذایی توزیع شد، گفت: امسال برای ۱۵ هزار نفر وعده غذایی اعم از غذای گرم و خشک بار توزیع می شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد بسته های فرهنگی محدود و از کیفت کمتری برخوردار بود اما امسال حدود ۶۰ هزار عدد پرچم، سربند و زیارت نامه اربعین تهیه شده که در بین زائرین توزیع خواهد شد.

برپایی خیمه های معرفت در مرز مهران

سهرابی اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده خیمه معرفت در مرز مهران جهت پاسخ گویی به شبهات، مشاوره خانواده و پرسش و پاسخ توسط روحانیون متخصص برپا شده است.

وی از استقرار حسینیه ای با عنوان شهدای گلستان در مرز مهران خبر داد و افزود: در طول این ۲۱ روز در این مکان نمازهای های جماعت و عزارداری انجام می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: داشتن موقوفه برای اربعین حسینی یکی از نیاز های امروز جامعه به شمار می آید که می طلبد مورد توجه واقفین قرار گیرد.

کد مطلب 4129459

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