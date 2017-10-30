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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

قائم مقام بانک ایران زمین؛

فرهنگ سازی برای بانکداری آینده، باید از شبکه‌های اجتماعی آغاز شود

فرهنگ سازی برای بانکداری آینده، باید از شبکه‌های اجتماعی آغاز شود

قائم مقام بانک ایران زمین اعلام کرد امروز شبکه‌های اجتماعی موقعیت ایده‌ عالی را برای ما ایجاد کرده تا فرهنگ بانکداری دیجیتال را در بین مخاطبین خود گسترش دهیم.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، مجتبی شیروانی قائم مقام بانک ایران زمین در شورای مدیران این بانک، در تشریح اهمیت شبکه های اجتماعی و مجازی  و تاثیر آن در حوزه های مختلف گفت: امروز شبکه‌های اجتماعی تغییرات زیادی را در سبک زندگی، روش تبلیغات و فعالیت تجاری ایجاد کرده‌اند، بنابراین اگر هوشمندانه رفتار کنیم باید فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال و تغییر رویکرد مردم به استفاده از این نوع بانکداری را نیز در همین فضا کلید بزنیم.

وی با تاکید بر رویکرد مخاطبین به استفاده از فضای ایجاد شده اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی به راحتی ارتباط ما با مخاطبین را فراهم کرده و این فرصت را در اختیار ما قرار داده است که سطح فکری و اطلاعاتی مخاطبین خود را برای ایجاد تحول در بانکداری آماده کنیم.

شیروانی در پایان افزود: مخاطب بانک داری آینده، مخاطب دیجیتال است؛ بنابراین ما باید هم خودمان و هم مخاطبمان را آماده ارائه خدمات در این فضا کنیم.

کد مطلب 4129533

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