به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، مجتبی شیروانی قائم مقام بانک ایران زمین در شورای مدیران این بانک، در تشریح اهمیت شبکه های اجتماعی و مجازی و تاثیر آن در حوزه های مختلف گفت: امروز شبکه‌های اجتماعی تغییرات زیادی را در سبک زندگی، روش تبلیغات و فعالیت تجاری ایجاد کرده‌اند، بنابراین اگر هوشمندانه رفتار کنیم باید فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال و تغییر رویکرد مردم به استفاده از این نوع بانکداری را نیز در همین فضا کلید بزنیم.

وی با تاکید بر رویکرد مخاطبین به استفاده از فضای ایجاد شده اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی به راحتی ارتباط ما با مخاطبین را فراهم کرده و این فرصت را در اختیار ما قرار داده است که سطح فکری و اطلاعاتی مخاطبین خود را برای ایجاد تحول در بانکداری آماده کنیم.

شیروانی در پایان افزود: مخاطب بانک داری آینده، مخاطب دیجیتال است؛ بنابراین ما باید هم خودمان و هم مخاطبمان را آماده ارائه خدمات در این فضا کنیم.