خبرنویسی به سبک آسوشیتدپرس/ مخابره اخبار به زمان «حال»

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کریمی سرپرست دفتر و خبرنگار مقیم خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP ) عصر امروز دوشنبه ۸ آبان در پایون رسانه های خارجی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در نشستی با عنوان خبرنویسی به سبک خبرگزاری آسوشیتدپرس به بیان برخی از استانداردهای خبرنویسی در این خبرگزاری آمریکایی پرداخت.

وی گفت: به ما تاکید می شود که خبرتان را باید طوری تنظیم کنید که یک کشاورز در آرکانزاس هم که یک منطقه روستایی و با سطح سواد نه چندان بالا است، آن را متوجه بشود.

وی با بیان اینکه زمان خبر در آسوشیتدپرس معمولا زمان حال است و کمتر از افعال مربوط به زمان گذشته در خبرها استفاده می‌شود، این مسئله را تلاش برای زنده نگه داشتن خبر تا زمان رسیدن به مخاطب عنوان و در عین حال تاکید کرد: تاثیر فناوری های تکنولوژیک در حوزه خبر موجب شده است که خبرها این گونه به اطلاع مخاطب رسانده شود.

کریمی گفت: خبر در سیستم خبرنویسی آسوشیتدپرس باید طوری نوشته شود که بلافاصله به روی میز گوینده تلویزیونی قرار گیرد و بدون هیچ گونه تغییری خوانده شود. تعداد کلمات در یک خبر آسوشیتدپرس حداکثر ۱۳۰ کلمه است و لید هم حداکثر ۲۲ کلمه است و تیتر هم به این گونه است که تیترهای اولیه نمی تواند بیشتر از ۱۰ کلمه باشد و در تیترهای ثانویه می توانیم از ۱۷ کلمه استفاده کنیم. ما بعد از لید بلافاصله وارد نقل قول می شویم.

خبرنگار آسوشیتدپرس با اشاره به اینکه کل کادر مستقر این خبرگزاری در تهران ۸ نفر هستند که دو نفر از آنها خبر می‌نویسند، دو نفر عکس می گیرند، دو نفر فیلم می‌گیرند و دو نفر هم تهیه کننده هستند که البته همه باید به کار همدیگر مسلط باشند، گفت: آنچه در نهایت برای این تیم خبری اهمیت دارد، ارتباط تنگاتنگ آنها با یکدیگر و همچنین با ادیتور خبرگزاری در دفتر قاهره (در طی روز) و نیویورک (در طی شب) است.

به گفته وی، اخبار این دفتر به صورت مداوم توسط ادیتور مستقر در یکی از دفاتر قاهره یا نیویورک آسوشیتدپرس پالایش می‌شود تا در نهایت آنچه روی خروجی خبرگزاری قرار می گیرد، مطابق با استانداردهای این خبرگزاری باشد.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاثیر میان مدت و درازمدت تکنولوژی‌های ارتباطی در کار خبر به اهمیت کاری که خبرنگاران انجام می دهند اشاره کرد و با ذکر مثالی توضیح داد: در سال ۱۸۶۰ نسل نهنگ ها در اقیانوس اطلس در حال نابودی بود، فکر می کنید چه چیزی باعث شد که نهنگ ها در این اقیانوس از بین نروند؟ آن تنها یک چیز بود؛ کشف نفت.

وی اضافه کرد: مقصود من از ذکر این مثال این بود که ما خبرنگاران به جهت حرفه ای که داریم ناچاریم مدام مطالعه کنیم، خبرهای دیگر همکاران و رسانه ها را ببینیم و همچنین بر خبرهای گذشته نقد بزنیم و برگردیم تا بتوانیم شسته و رفته و در کمترین اندازه، خبری نو به مخاطب برسانیم. ما در واقع در حال برش زدن مداوم به تاریخ هستیم.

کریمی در خصوص نحوه و میزان استفاده خبرگزاری آسوشیتدپرس از اخبار رسانه های داخلی ایران هم گفت: استانداردی که ما دراین زمینه داریم این است که اگر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و تلویزیون ایران خبری را اعلام کرد، ما رأسا و رسما می توانیم آن خبر را به نقل از این دو رسانه منعکس کنیم.

وی اضافه کرد: اما در خصوص سایر خبرگزاری ها ما چنین استانداردی نداریم و از نظر آسوشیتدپرس آنها به رغم همه اعتبارشان، خبرگزاری های نیمه رسمی هستند، با این وجود ما به منبع خبری که آنها منتشر کرده اند نگاه می کنیم و برایمان مهم است که آیا خبر فقط از یک منبع نقل شده است یا منابع مختلف آن را تایید کرده اند که اگر مورد اخیر باشد، امکان استفاده از آن اخبار هم وجود دارد.