برق رسانی مسکن مهر بسیار ضعیف است/ ۵هزار واحد پرند معطل برق رسانی

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدعلی‌اکبر طاهری در پی انتشار خبری مبنی بر تأمین برق مسکن مهر پرند، ضمن تکذیب این خبر اظهار کرد: با وجود جلسه دو هفته گذشته مسئولان استانداری در خصوص شبکه برق شهر جدید پرند و بازدید از این منطقه، اما تا به امروز نه برق واحدها و نه برق سه فاز بخشی از سایت‌ها برای استفاده از آسانسورها تامین نشده که از آن‌ها درخواست کردیم هر چه سریعتر این کار را انجام دهند تا بتوانیم این واحدها را آماده کنیم و در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تاکنون کنتورها و انشعابات به دلیل این مشکل، نصب و متصل نشده اند، افزود: همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان بسیار ضعیف است و در شهر جدید پرند ابنیه‌ها آماده است و ۴ تا ۵ هزار واحد آماده تحویل است که نیازمند اتصال شبکه برق است تا پس از محوطه سازی و آسفالت معابر به مردم تحویل دهیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر اتصال انشعابات برق تا پایان امسال گفت: بدقولی‌ها باعث شده نسبت به متقاضیان نیز بدقولی کنیم و پروژه‌ها تا پایان سال تمام نشود و به سال آینده به دلیل در پیش بودن فصل سرما و محوطه سازی موکول می‌شود، زیرا تنها یک تا دو ماه برای محوطه سازی فرصت داریم.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان اداره برق در حال حاضر باید برای نصب کنتورها و اتصال انشعابات اقدام کنند، تصریح کرد: سه تا ۴ ماه آینده اگر این فعالیت‌ها آغاز شود باعث تحویل واحدها به سال آینده خواهد شد.

طاهری درباره تعداد واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پرند گفت: نزدیک به ۷۰ هزار واحد در پرند تحویل شده یا در حال تحویل است و از ۲۵ هزار واحد باقی مانده نیز نزدیک ۷ هزار واحد فاقد متقاضی است و ۴ تا ۵ هزار واحد نیز با مشکل سازمان‌های خدمات رسان از جمله اداره برق روبه رو است و به علت بودجه و اعتبارات این روند بسیار کند طی شده است.

گفتنی است صبح امروز رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران از تأمین کامل برق سایت های مسکن مهر پرند و پردیس خبر داده و گفته بوده: هیچ واحد مسکن مهری در این استان وجود ندارد که برق دریافت نکرده باشد و تا پایان امسال نیز این شرکت، برق واحدهای مسکن مهر در حال ساخت استان تهران را تأمین خواهد کرد.