نقدوبررسی سه پیشکسوت استقلال ازعملکرد آبی ها/زمان بیشتری لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حاجیلو، عبدالعلی چنگیز و منصور رشیدی سه پیشکسوت باشگاه استقلال هستند که در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت این تیم را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

عملکرد استقلال در دربی هشتاد و پنجم، دلیل ناکامی مهاجمان این تیم در گلزنی، وضعیت دروازه بان ها و عملکرد شفر طی یک ماه گذشته مواردی بود که این سه پیشکسوت در رابطه با آنها بحث و بررسی کردند.

شکست استقلال در دربی برگشت قابل جبران است

چنگیز: عملکرد استقلال در دربی هشتاد و پنجم پایتخت نشان داد که هنوز آقای شفر نتوانسته دیدگاه های خود را در زمین مسابقه پیاده کند. طبیعی است وی نیاز به زمان داشته باشد اما فکر می کنم اگر مشورت های خوبی در اختیارش قرار می گرفت، استقلال تهران در بازی حیثیتی دربی، بازنده نمی شد.

رشیدی: فکر می کنم هر دو تیم نشان دادند که در دربی هشتاد و پنج به کسب امتیاز فکر می کنند اما موضوع اینجاست که استقلال تهران بی تجربه نشان داد و بازنده شد. البته روند این تیم نشان داد می تواند در بازی برگشت مقابل پرسپولیس جبران کند.

حاجیلو: استقلال در همان نیمه اول گل خورد و در ادامه هم قدرت لازم را در رسیدن به دروازه پرسپولیس نداشت. فکر می کنم همین موضوع باعث شد تا این تیم نتواند در طول ۹۰ دقیقه به گل برسد. زمان می برد تا استقلال با اندیشه های شفر رو به جلو قدم بردارد.

مهاجمان استقلال تمرین دقت کنند

چنگیز: شرایط استقلال در همان ابتدای فصل نشان داد که این تیم نیاز شدید به مهاجم شش دانگ دارد اما جذب بازیکنی با این ویژگی انجام نشد. به همین دلیل استقلال در اکثر بازی ها نمی تواند فرصت گلزنی در محوطه حریفان ایجاد کند. این تیم نیازمند تقویت در خط حمله است.

رشیدی: استقلال تهران در خط حمله ضعف های بسیار زیادی دارد. طبیعی است این تیم نتواند قدرت لازم را برای حمله کردن به خط دفاعی حریفان داشته باشد. سبک هجومی استقلال باعث شده تا مهاجمان این تیم کمتر فرصت گلزنی پیدا کنند و استرس را در ساق پای آنها ببینیم.

حاجیلو: اینکه بازیکنان استقلال در به ثمر رساندن گل موفق نیستند فقط به بازی انفرادی آنها ربط ندارد. من معتقدم تاکتیک استقلال باعث شده تا مهاجمان این تیم گلزنی را فراموش کنند. استقلال باید در تمرینات تمرین گلزنی کند. آنها دقت لازم را ندارند.

دروازه بان های استقلال جواهر این تیم هستند

رشیدی: نمی توانیم منکر توانمندی های مهدی رحمتی شویم اما او بنا به صلاحدید کادر فنی استقلال فعلا نیمکت نشین است و نمی تواند بازی کند. او یکی از ستون های موفقیت آبی پوشان است. حسینی را هم زمانی که در تیم امید بودم خودم انتخاب کردم و مطمئن بودم روزی به عنوان یکی از بهترین گلرهای لیگ خودنمایی خواهد کرد. آینده درخشانی در انتظارش است و حتی می تواند ملی پوش شود. دروازه بان های استقلال جواهرات این باشگاه هستند.

ای کاش مربی جدید با فضا آشناتر بود

چنگیز: من فکر می کنم شرایط در تیم استقلال به گونه ای پیش رفت که باید تغییر کادر فنی صورت می گرفت. در این باره نمی خواهم عملکرد آقای منصوریان و دستیارانش را در مدت زمانی که در استقلال بودند زیر سوال ببرم. با این حال باید بگویم بین مربیانی که کاندیدای حضور در استقلال تهران بودند، بهتر بود از فردی استفاده می شد که با جو فوتبال ایران آشناتر بود.

حاجیلو: تصمیم مدیران استقلال روی تعویض تغییر در کادر فنی بوده است. چنین تصمیمی را نمی توان در حال حاضر مورد ارزیابی قرار داد، اما در مورد آقای شفر باید بگویم عملکرد یک ماه گذشته وی نشان داده باید مربی آلمانی را در جریان فرهنگ فوتبال ایران قرار می دادیم، او هنوز با رفتار بازیکنان ایرانی آشنایی لازم را ندارد و طبیعی است در چنین شرایطی زمان زیادی لازم است تا بتواند افکار خودش را در ترکیب استقلال تهران پیاده کند.

رشیدی: فکر می کنم روند تغییرات در استقلال استارت خورده است. این موضوع را می توان از روی تصمیم گیری های لازم که برای انتخاب آقای شفر صورت گرفته، متوجه شد. سابقه آقای شفر بسیار درخشان است و می توان امیدوار بود که استقلال را به روزهای خوبش باز می گرداند. سرمربی های آلمانی روی نظم تیمی بیش از حد تمرکز می کنند و این موضوعی است که استقلال تهران در حال حاضر به آن نیاز دارد.