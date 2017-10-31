جایزه ادبی گنکور به مرحله پایانی رسید/ معرفی چهار نامزد نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، در واپسین ساعات دوشنبه، اعضای آکادمی گنکور که از معتبرترین جوایز ادبی فرانسه و جهان ادبیات است، راه‌یافتگان به دور نهایی رقابت این دوره را معرفی کردند.

فهرست نهایی جایزه مهم ادبی فرانسه متشکل از چهار نویسنده است که دو نفر زن و دو نفر مرد هستند.

آکادمی گنکوربه ریاست برنارد پیووت و متشکل از چهره‌های برجسته‌ای چون پییر آسولین، طاهر بن جلون، فرانسوآز چندرناگور، فیلیپ کلودل، پل کنستانت، دیدیه دشان، ویرجینیا دسپنتس، پاتریک رمبو و اریک-امانوئل اشمیت برندگان امسال را انتخاب کردند.

اسامی چهار فینالیست این جایزه عبارت است از:

یانیک هانائل برای رمان «تاج خود را نگه دار» از انتشارات گالیمار

ورونیک اولمی برای رمان «باخیتا» از انتشارات آلبین میشل

اریک ویلارد برای «صورت جلسه» از انتشارات اکت‌سود

آلیس زنیته برای رمان «هنر باختن» از انتشارات فلاماریون

گنگور در مرحله نخست اسامی ۱۵ نامزد را اعلام کرده بود که در مرحله دوم هشت نویسنده از آن میان انتخاب شدند و اسامی آنها در نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعلام شد.

سال پیش لیلا سلیمانی برنده این جایزه مشهور شد که از سال ۱۹۰۳ تاکنون هر سال اهدا می‌شود.

گنکور ۶ نوامبر برنده خود را معرفی می‌کند.

این جایزه که ارزش مادی ندارد و تنها ۱۰ یورو به برنده اهدا می‌کند، از نظر اعتبار ارزش زیادی دارد و موجب فروش بالای رمان برنده می‌شود.