به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، از میان فهرست دوم آکادمی گنکور چهار نویسنده به عنوان فینالیستهای این جایزه انتخاب شدند.
چهار نویسندهای که از فهرست ۸ نفره پیشین به عنوان فینالیست انتخاب شدند عبارتند از:
کاترین کوسه برای «دیگری پرستش میشد»/ از انتشارات گالیمار
گائل فایه برای «سرزمینهای کوچک»/ از انتشارات گراسه
لیلا سلیمانی برای «ترانه لطیف» / از انتشارات گالیمار
رژی ژوفره برای «آدمخوارها»/ از انتشارات سویی
به این ترتیب ژ-باپتیست دلآمو با «پادشاهی حیوانات»، لوک لانگ با «در آغاز روز هفتم»، ژان-پل دوبویی با «جانشینی»، فردریک گروس با «تسخیر شده» از رسیدن به فهرست سوم جا ماندند.
آکادمی ابتدا فهرستی شامل اسامی ۱۶ نویسنده و کتابهایشان را منتشر کرد و در مرحله بعد فهرست دوم خود را مشتمل بر ۸ نام انتخاب کرد.
در مرحله بعد نام برنده از میان چهار فینالیست اعلام شده انتخاب خواهد شد.
دیدیه دشون، پاتریک رمبو، پییر آسولین، پل کنستانت، طاهر بن جلون، فرانسواز چندناگر، برنارد پیوت، اریک امانول اشمیت، فیلیپ کلودل و ویرجین دسپنتس اعضای گروه داوری هستند.
جایزه گنکور نخستین بار سال ۱۹۰۳ راهاندازی شد. این جایزه که ارزش مادی ندارد و تنها ۱۰ یورو به برنده اهدا میکند، از نظر اعتبار ارزش زیادی دارد و موجب فروش بالای رمان برنده میشود. سال پیش «قطبنما» نوشته ماتیاس انارد موفق به فروشی بیش از ۲۰۰ هزار نسخه شد.
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