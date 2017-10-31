انهدام اهداف مهم و حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای شکاری نهاجا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود روز خوش سخنگوی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت گفت: در اولین روز از آغاز فاز عملیاتی رزمایش فدائیان حریم ولایت، هواپیماهای اف۵ و بومی صاعقه با بمب های ۵۰۰ پوندی اهداف فرضی بر روی باندهای پروازی ایستگاه های رادار و سکوهای پرتاب موشک، مخازن سوخت و انبار مهمات درمنطقه نبرد را با موفقیت منهدم کردند.

سخنگوی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت اظهار داشت: همچنین هواپیماهای اف۷ مجهز به بمب های هوشمند، نقطه زن، دور ایستا و راکت های ساخت داخل برای اولین بار اهداف حیاتی دشمن فرضی را با تکنیک های ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی در عمق منطقه نبرد منهدم کردند.

امیر روزخوش با بیان اینکه در ادامه اجرای هفتمین رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جنگنده های رهگیر اف- ۱۴ به اجرای ماموریت گشت هوایی مسلح، رهگیری هواپیماهای دشمن و انجام ماموریت TOP COVER پرداختند، گفت: همچنین جنگنده های اف-۱۴ و میگ-۲۹ با انجام عملیات رزم هوایی شرایط درگیری در صحنه واقعی نبرد را با موفقیت به اجرا گذاشتند.

سخنگوی هفتمین رزمایش فدائیان حریم ولایت اظهار داشت: در بخش دیگری از این رزمایش عملیات جنگ الکترونیک و آزمایش انواع سامانه های پیشرفته ارتباطی ارتباطی نیروی هوایی ارتش با استفاده از بسترهای امن شبکه های بی سیم و باسیم، انواع سامانه های تسهیلات پروازی و انواع سامانه های تاکتیکی مأموریت های ابلاغ شده در جنگ الکترونیک را با موفقیت انجام دادند.

وی گفت: همچنین هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰ در ارتفاع متوسط و شرایط تهدید اقدام به بار ریزی تاکتیکی با پشتیبانی هوایی هواپیمای اف۱۴ کردند.

سخنگوی رزمایش فداییان حریم ولایت در ادامه با بیان این که ما به دنبال امنیت پایدار در منطقه هستیم گفت: افزایش حجم قدرت آتش و دقت در اصابت اهداف متحرک و ثابت زمینی و هوایی، استفاده از مهمات نقطه زن و دور ایستا با قدرت تخریب بسیار بالا یکی دیگر از نقاط قوت این رزمایش است و بخشی از توان رزمی نیروی هوایی ارتش را به معرض نمایش می گذارد.