اولین گروه زائران آذربایجانی در سمنان پذیرایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی صالحی امروز در سخنانی با اشاره به اینکه برای رفاه حال زائران همه کشورهایی که از ایران برای ورود به عراق تردد می کنند، امکانات لازم را در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در این راستا ۱۵ موکب تدارک دیده شده که اتباع افغانستانی آنها را ترتیب داده اند و هزینه های آنها را خودشان می دهند.

وی تصریح کرد: اتباع عراقی نیز یک موکب را برای پذیرایی زائران اربعین تدارک دیده اند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل اتباع خارجی و امور مهاجرین وزارت کشور با اشاره به اینکه ۹ موکب در شلمچه مستقر هستند و تعدادی نیز در مسیر تردد زائران اتباع بیگانه استقرار یافته اند، ادامه داد: این موکب ها در استان های زاهدان، سمنان، قم و مشهد هستند که زائران اتباع بیگانه می توانند از این موکب ها استفاده کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه امروز اولین گروه زائران آذربایجانی در موکب مستقر در استان سمنان اسکان یافتند و پذیرایی شدند، تصریح کرد: با حضور این زائران، موکب سمنان با سرودی مربوط به اربعین حسینی افتتاح شد و امام جمعه سمنان و مسئولان استانی در این مراسم حضور داشتند.