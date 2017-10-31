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۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۱:۱۵

لیگ قهرمانان اروپا - گروه A؛

چهارمین برد متوالی منچستر یونایتد/شکست غیر منتظره بازل مقابل زسکا

چهارمین برد متوالی منچستر یونایتد/شکست غیر منتظره بازل مقابل زسکا

تیم فوتبال منچستر یونایتد روند بردهای متوالی خود را در این فصل از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستر یونایتد سه شنبه شب در گروه A رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف بنفیکا رفت و این تیم را با حساب ۲ بر صفر شکست داد.

اسویلار (۴۵ - گل به خودی) و دالی بلیند (۷۸ - پنالتی) زننده گل های تیم یونایتد بودند. آنتونی مارسیال نیز در دقیقه ۱۵ یک ضربه پنالتی را برای منچستر یونایتد از دست داد.

شاگردان مورینیو با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول رده بندی گروه A قرار دارند.

تیم بازل سوئیس در این گروه پذیرای زسکا مسکو بود و برابر این تیم ۲ بر یک تن به باخت داد. این در حالی بود که بازل در نیمه نخست یک بر صفر پیش افتاده بود.

زسکا با این برد مثل بازل ۶ امتیازی شد.

کد مطلب 4131038

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