چهارمین برد متوالی منچستر یونایتد/شکست غیر منتظره بازل مقابل زسکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستر یونایتد سه شنبه شب در گروه A رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف بنفیکا رفت و این تیم را با حساب ۲ بر صفر شکست داد.

اسویلار (۴۵ - گل به خودی) و دالی بلیند (۷۸ - پنالتی) زننده گل های تیم یونایتد بودند. آنتونی مارسیال نیز در دقیقه ۱۵ یک ضربه پنالتی را برای منچستر یونایتد از دست داد.

شاگردان مورینیو با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول رده بندی گروه A قرار دارند.

تیم بازل سوئیس در این گروه پذیرای زسکا مسکو بود و برابر این تیم ۲ بر یک تن به باخت داد. این در حالی بود که بازل در نیمه نخست یک بر صفر پیش افتاده بود.

زسکا با این برد مثل بازل ۶ امتیازی شد.