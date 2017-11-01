سرمایه گذاران بومی و غیربومی ورامین باید وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، در جلسه معارفه شهردار گفت: اولین باری بود که در ۴ دوره شورای شهر به اتفاق آرا به یک گزینه شهرداری رای دادند و این امر مسئولیت بنده را سنگین می کند.

وی افزود: اولین باری است که یک نفر از بدنه شهرداری مورد اعتماد شورای شهر قرار گرفته و شهردار می شود و مسئولیت بنده سنگین تر می شود.

شهردار ورامین اضافه کرد: باید تلاش شبانه روزی کنیم که شرمنده مردم نباشیم، ترکیب شورای شهر ورامین ترکیب قابل قبولی است.

دهقان افزود: افراد شورای شهر دارای تجربه بالا هستند و در کنار تجربه، ما در جمع اعضا شورای شهر ورامین فرزند شهید، برادر شهید، آزاده، جانباز و بسیجی داریم و این ها فرصت برای کار کردن است.

وی گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون ۲۴ شهردار در ورامین تودیع و معارفه شده است و در خوش بینانه ترین حالت بنده ۴ سال شهردار هستم و باید با کمک شما از این فرصت استفاده کنیم.

شهردار ورامین گفت: اگر بخواهیم از روزمرگی خارج شویم باید حتما سند برنامه ۵ ساله ورامین را تدوین کنیم و ببینیم ۵ سال دیگر باید کجا باشیم، البته نباید از خدمات شهری غافل شد، ولی برنامه امور مهم شهری ورامین را باید جدی بگیریم.

وی از فعال کردن کمیته اقتصادی شهرداری ورامین خبر داد و افزود: پروژه های خدماتی و عمرانی باید با مشارکت مردم انجام شود تا بتوانیم علی رغم محدودیت مالی به مردم خدمت کنیم.

دهقان اظهار داشت: سرمایه گذاران بومی و غیربومی باید وارد میدان شوند تا به مردم خدمت در خور ارائه دهیم و به درآمد پایدار برسیم.

وی با بیان این که بیش از ۹۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی ورامین از رده خارج است، گفت: حمل و نقل ریلی ما نیم بند کار می کند و قطار ۲ سرویس صبح می رود و ۲ سرویس بعد از ظهر بر می گردد.

شهردار ورامین از تعامل با فرماندار و نماینده ورامین خبر داد و گفت: نباید اتوبوس های ما غیر ایمن و فرسوده باشند.