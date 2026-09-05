  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و زیست‌ بوم هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود

زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و زیست‌ بوم هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود

ارومیه - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌ جمهور گفت: زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و زیست‌بوم هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین بعد از ظهر شنبه در نشست با نخبگان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مسیر کشور باید از مصرف‌کننده فناوری به تولیدکننده، سپس مالک فناوری و در نهایت به مرجعیت فناوری تغییر کند، افزود: برای تحقق این هدف، باید توان تولید و توسعه فناوری و حرکت مستمر از یک نسل فناوری به نسل بعدی ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه توسعه هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ایجاد شده در این حوزه ارزشمند است اما کافی نیست و باید زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و زیست‌بوم هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود تا فناوری از مرحله ایجاد ظرفیت عبور کرده و به عرصه کاربرد و حل مسائل و نیازهای کشور برسد.

وی با تاکید بر ضرورت عبور کشور از جایگاه مصرف‌کننده فناوری گفت: مقصد نهایی ایران باید دستیابی به مرجعیت فناوری باشد تا دیگران برای شناخت آینده فناوری و تصمیم‌گیری به توان علمی و فناورانه کشور مراجعه کنند.

معاون علمی رئیس‌ جمهور با بیان اینکه آینده فناوری در مرز میان حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد، افزود: سیاست فناوری کشور باید به سمت ایجاد شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از زیرساخت‌ها حرکت کند تا زمینه شکل‌گیری و توسعه فناوری‌های نوین و پیوستگی میان نسل‌های مختلف فناوری فراهم شود.

افشین مرجعیت فناوری را مقصد نهایی کشور دانست و اضافه کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگران برای دانش، شناخت مسیر آینده و تصمیم‌گیری درباره آینده فناوری به ایران مراجعه کنند و کشورمان در شکل‌دهی به مسیر آینده فناوری جهان نقش‌آفرین باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ غربی امام جمعه ارومیه نیز با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نخبگان گفت: اگر علم با معنویت آمیخته شود، مسیر رشد و پیشرفت جامعه با شتاب بیشتری طی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، علم و دانش را از مهم‌ترین آموزه‌های دین اسلام دانسته و بر توجه ویژه به ظرفیت علمی کشور تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نظام اسلامی امروز پرچم‌ دار علم و دانش است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، کشور به قله‌های علمی دست یافته و در آینده‌ای نزدیک ملت‌ها از دانش و دستاوردهای علمی ایران بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6938253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها