به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین بعد از ظهر شنبه در نشست با نخبگان آذربایجانغربی با بیان اینکه مسیر کشور باید از مصرفکننده فناوری به تولیدکننده، سپس مالک فناوری و در نهایت به مرجعیت فناوری تغییر کند، افزود: برای تحقق این هدف، باید توان تولید و توسعه فناوری و حرکت مستمر از یک نسل فناوری به نسل بعدی ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به تجربه توسعه هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای ایجاد شده در این حوزه ارزشمند است اما کافی نیست و باید زیرساختها، ظرفیتها و زیستبوم هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود تا فناوری از مرحله ایجاد ظرفیت عبور کرده و به عرصه کاربرد و حل مسائل و نیازهای کشور برسد.
وی با تاکید بر ضرورت عبور کشور از جایگاه مصرفکننده فناوری گفت: مقصد نهایی ایران باید دستیابی به مرجعیت فناوری باشد تا دیگران برای شناخت آینده فناوری و تصمیمگیری به توان علمی و فناورانه کشور مراجعه کنند.
معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه آینده فناوری در مرز میان حوزههای مختلف شکل میگیرد، افزود: سیاست فناوری کشور باید به سمت ایجاد شبکهای بههمپیوسته از زیرساختها حرکت کند تا زمینه شکلگیری و توسعه فناوریهای نوین و پیوستگی میان نسلهای مختلف فناوری فراهم شود.
افشین مرجعیت فناوری را مقصد نهایی کشور دانست و اضافه کرد: باید به نقطهای برسیم که دیگران برای دانش، شناخت مسیر آینده و تصمیمگیری درباره آینده فناوری به ایران مراجعه کنند و کشورمان در شکلدهی به مسیر آینده فناوری جهان نقشآفرین باشد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی امام جمعه ارومیه نیز با تاکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از نخبگان گفت: اگر علم با معنویت آمیخته شود، مسیر رشد و پیشرفت جامعه با شتاب بیشتری طی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، علم و دانش را از مهمترین آموزههای دین اسلام دانسته و بر توجه ویژه به ظرفیت علمی کشور تأکید کرد.
وی همچنین با بیان اینکه نظام اسلامی امروز پرچم دار علم و دانش است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، کشور به قلههای علمی دست یافته و در آیندهای نزدیک ملتها از دانش و دستاوردهای علمی ایران بهرهمند شوند.
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