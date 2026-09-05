به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره هنرجویی مونولوگ تئاتر «روم رامسر» با اشاره به جایگاه رامسر در عرصه فرهنگ و هنر استان، اظهار کرد: در مدت ۱۹ ماه فعالیت خود، برای هشتمین بار در رامسر حضور یافتهام و آنچه در این شهرستان در حوزه فرهنگ و هنر شاهد هستیم، قابل توجه است.
وی با قدردانی از حمایتهای فرماندار رامسر از برنامههای فرهنگی و هنری افزود: حضور مدیران فرهنگی و نگاه حمایتی مسئولان شهرستان، زمینه مناسبی برای رشد فعالیتهای هنری فراهم کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای فرهنگی در رامسر گفت: تحول مورد انتظار در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان با تلاش حسین قاسمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر، به نقطه قابل قبولی رسیده و این شهرستان در مسیر بازگشت به جایگاه ممتاز خود در عرصه فرهنگ و هنر قرار گرفته است.
محمدی استقبال مردم از جشنواره مونولوگ را یکی از نشانههای ظرفیت بالای رامسر در حوزه تئاتر دانست و تصریح کرد: در تمامی اجراهای این جشنواره، سالن مملو از تماشاگر بود و این میزان استقبال، ظرفیت بالای شهرستان در زمینه هنرهای نمایشی را نشان میدهد.
وی از برنامهریزی برای برگزاری جشنواره مونولوگ استانی در رامسر خبر داد و گفت: سال آینده جشنواره مونولوگ در سطح استان برگزار خواهد شد و برای این رویداد ردیف بودجه در نظر میگیریم تا رامسر میزبان این جشنواره باشد.
ضرورت رونق اقتصاد تئاتر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد هنر اظهار کرد: در حوزه هنرهای نمایشی باید با اهداف مشخص حرکت کنیم؛ چراکه در زمینه گیشه، فروش بلیت و تعداد اجراهای نمایشی در شهرستانها با چالشهایی روبهرو هستیم.
محمدی افزود: ارتقای کیفیت آثار، افزایش تعداد اجراها و تقویت اقتصاد هنر نیازمند برنامهریزی جدی است و یکی از سیاستهای ما این است که ارتباط مردم با گیشههای تئاتر تقویت شود و استقبال عمومی از اجراهای نمایشی افزایش پیدا کند.
وی برگزاری جشنوارههای هنری را از ابزارهای مؤثر برای نزدیکتر شدن جامعه به هنر دانست و گفت: برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری میتواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با هنرهای نمایشی و افزایش مشارکت عمومی در این حوزه را فراهم کند.
هنرمندان باید در خدمت فرهنگ جامعه باشند
محمدی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان خطاب به فعالان این عرصه گفت: هنرمند باید تمام توان خود را برای خدمت به فرهنگ به کار گیرد و فعالیتهای هنری باید بتواند بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در تحولات فرهنگی اشاره کرد و افزود: امروز در دورهای قرار داریم که هوش مصنوعی میتواند بر آیینها، زبان و فرهنگ جوامع تأثیر بگذارد و این مسئله، مسئولیت متولیان فرهنگی را سنگینتر میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، حفظ هویت فرهنگی را یکی از مهمترین وظایف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ یک جامعه به سمت فراموشی حرکت کند، بازگرداندن و احیای آن بسیار دشوار خواهد بود.
محمدی تأکید کرد: در شرایط کنونی باید بیش از گذشته برای صیانت از زبان، آیینها، هنر و میراث فرهنگی تلاش کنیم و هنرمندان میتوانند در این مسیر نقشی مهم و اثرگذار داشته باشند.
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