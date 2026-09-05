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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

جشنواره مونولوگ استانی مازندران در رامسر برگزار می‌شود

جشنواره مونولوگ استانی مازندران در رامسر برگزار می‌شود

رامسر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده رامسر در حوزه هنرهای نمایشی، از اختصاص ردیف بودجه برای برگزاری جشنواره مونولوگ استانی در رامسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره هنرجویی مونولوگ تئاتر «روم رامسر» با اشاره به جایگاه رامسر در عرصه فرهنگ و هنر استان، اظهار کرد: در مدت ۱۹ ماه فعالیت خود، برای هشتمین بار در رامسر حضور یافته‌ام و آنچه در این شهرستان در حوزه فرهنگ و هنر شاهد هستیم، قابل توجه است.

وی با قدردانی از حمایت‌های فرماندار رامسر از برنامه‌های فرهنگی و هنری افزود: حضور مدیران فرهنگی و نگاه حمایتی مسئولان شهرستان، زمینه مناسبی برای رشد فعالیت‌های هنری فراهم کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های فرهنگی در رامسر گفت: تحول مورد انتظار در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان با تلاش حسین قاسمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر، به نقطه قابل قبولی رسیده و این شهرستان در مسیر بازگشت به جایگاه ممتاز خود در عرصه فرهنگ و هنر قرار گرفته است.

محمدی استقبال مردم از جشنواره مونولوگ را یکی از نشانه‌های ظرفیت بالای رامسر در حوزه تئاتر دانست و تصریح کرد: در تمامی اجراهای این جشنواره، سالن مملو از تماشاگر بود و این میزان استقبال، ظرفیت بالای شهرستان در زمینه هنرهای نمایشی را نشان می‌دهد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره مونولوگ استانی در رامسر خبر داد و گفت: سال آینده جشنواره مونولوگ در سطح استان برگزار خواهد شد و برای این رویداد ردیف بودجه در نظر می‌گیریم تا رامسر میزبان این جشنواره باشد.

ضرورت رونق اقتصاد تئاتر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد هنر اظهار کرد: در حوزه هنرهای نمایشی باید با اهداف مشخص حرکت کنیم؛ چراکه در زمینه گیشه، فروش بلیت و تعداد اجراهای نمایشی در شهرستان‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

محمدی افزود: ارتقای کیفیت آثار، افزایش تعداد اجراها و تقویت اقتصاد هنر نیازمند برنامه‌ریزی جدی است و یکی از سیاست‌های ما این است که ارتباط مردم با گیشه‌های تئاتر تقویت شود و استقبال عمومی از اجراهای نمایشی افزایش پیدا کند.

وی برگزاری جشنواره‌های هنری را از ابزارهای مؤثر برای نزدیک‌تر شدن جامعه به هنر دانست و گفت: برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با هنرهای نمایشی و افزایش مشارکت عمومی در این حوزه را فراهم کند.

هنرمندان باید در خدمت فرهنگ جامعه باشند

محمدی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان خطاب به فعالان این عرصه گفت: هنرمند باید تمام توان خود را برای خدمت به فرهنگ به کار گیرد و فعالیت‌های هنری باید بتواند بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تحولات فرهنگی اشاره کرد و افزود: امروز در دوره‌ای قرار داریم که هوش مصنوعی می‌تواند بر آیین‌ها، زبان و فرهنگ جوامع تأثیر بگذارد و این مسئله، مسئولیت متولیان فرهنگی را سنگین‌تر می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، حفظ هویت فرهنگی را یکی از مهم‌ترین وظایف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ یک جامعه به سمت فراموشی حرکت کند، بازگرداندن و احیای آن بسیار دشوار خواهد بود.

محمدی تأکید کرد: در شرایط کنونی باید بیش از گذشته برای صیانت از زبان، آیین‌ها، هنر و میراث فرهنگی تلاش کنیم و هنرمندان می‌توانند در این مسیر نقشی مهم و اثرگذار داشته باشند.

کد مطلب 6938254

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